Miguel Ángel Muñoz: "Además de darme el amor más profundo, mi Tata me ha convertido en director"

La Tata, hermana de su bisabuela, cuidaba a Miguel Ángel Muñoz cuando era casi un bebé y sus padres tenían que ir a trabajar. Ahí nació un fuerte vínculo que se mantiene todavía. Ella con 97 años, él con 38. Los separan casi 60 años y tres generaciones, pero los une un amor incondicional que Muñoz ha querido dejar retratado. Por ella, ha dado un salto profesional y se ha convertido en director. El documental 100 días con la Tata ha pasado este sábado por el Festival de Málaga.

-El 29 de diciembre se estrenó 100 días con la Tata. Ahora llega al Festival de Málaga en la Sección Especial de Documentales. ¿Qué se va a encontrar quién no haya visto la película?

-Van a encontrar una historia de amor maravillosa y un documento muy interesante a nivel de valores. No era consciente de que la película transmitía valores tan importantes, ni era mi intención hablar de temas tan profundos. Algunos sí estaban desde sus inicios, como la muerte o la salud mental. Pero en la sala de montaje han ido apareciendo otros.

-¿Cómo cuáles?

-Como un retrato de la pandemia muy especial, un homenaje a las personas mayores, a los que se fueron. Habla también de la soledad, en cualquier edad, no solo de las personas mayores, del síndrome del cuidador, de cómo la vida no está preparada para envejecer y cómo una mujer de 97 años tiene una actitud tremendamente optimista hacia la vida y es un ejemplo de cómo deberíamos de envejecer.

-¿Tuvo una buena acogida?

-Hemos estado en más de 140 salas, inaudito para un documental y nueve semanas en cines, lo que es extraordinario. Los premios y los reconocimientos, desde el Premio Forqué al mejor documental hasta estar en la shortlist de los Premios Platino al Cine Iberoamericano, me han hecho ver que la película es mucho más profunda de lo que yo pensaba.

-¿Por eso pensó en hacer pública una película de una relación tan personal?

-Nació de una necesidad personal hace 12 años, yo no la iba a enseñar al público. Pero al darme cuenta de que lo que transmitía era importante decidí elevar el proyecto.

-¿Es un trabajo que hará pensar al público sobre la importancia de los vínculos con nuestros mayores?

-Va más allá, hace pensar sobre el vínculo que tenemos con las personas que más queremos. La vida, en la mayoría de las ocasiones, nos lleva y no somos nosotros los que dirigimos nuestra travesía. A veces, se pasa el tiempo y a las personas que más amamos no le dedicamos el tiempo que se merecen y que nos gustaría. Y suelen ser las personas más mayores, que van con otro tempo, tienen otras necesidades y son eternamente pacientes. Yo creo que la gente sale del cine con ganas de pasar tiempo de calidad con esas personas que quiere.

-¿Cree que le hemos quitado su valor a nuestros mayores?

-Quizás sí, aunque yo no. Y no lo digo solo por mi Tata. Empecé a trabajar con 10 años y desde 1994 me he rodeado de gente mayor o muy mayor. Mi padre me aconsejó que si iba a ser actor le preguntara a los mayores. Y desde Paco Rabal a Amparo Baró o Carmen Maura, con quien hice mi primera película, siempre he tenido mucho interés en conocer, saber, escuchar a las personas mucho más mayores que yo.

-¿Nos falta conexión con esa generación?

-Es que no tenemos el tiempo para conectar con ellos. Somos multitarea, estamos acostumbrados a escribir un whatsapp mientras vemos una película y conducimos y una persona de 70 años en adelante necesita otro tipo de atención y escucha. Y la sociedad no invita eso, parece una pérdida de tiempo. Para mí no lo es.

-¿Qué le ha aportado su Tata?

-Pues no sólo me ha dado el amor más profundo junto con el de mis padres que he podido tener. También ha hecho que de el paso profesional más importante de mi carrera. Gracias a ella me he convertido en director, por su generosidad de dejarme contar nuestra historia. Además, he tenido la suerte de recibir muchas alegrías en este camino. Y esa oportunidad no me la ha dado ni mi agencia de Estados Unidos, ni cuando rodé con Sharon Stone o Andy García o cosas extraordinarias que he hecho. Me la ha dado esta mujer de 97 años que nació en 1924 y se ha dedicado a limpiar.

-¿Cómo fue el trabajo con ella?

-Maravilloso. Hace 12 años lo concebí y hace seis comencé a rodar la película. El proyecto nunca ha estado por encima de ella ni de su salud, con lo cual todo ha sido un disfrute. Yo quería rodar una serie de imágenes para tenerlas para el recuerdo y le iba dando sorpresas. Jugábamos y ha sido tremendamente divertido. Además es muy intuitiva, es una pedazo de actriz, nos hemos divertido muchísimo, nos moríamos de la risa. Tiene una espontaneidad y una capacidad para aislarse de las cámaras y el equipo que ya me gustaría tenerla a mí después de toda mi vida trabajando. Ojalá pueda tener en mis próximos papeles la misma verdad que tengo en este documental.

-¿Y el público que le transmite, cómo está reaccionando?

-Pues es alucinantes todos los comentarios que nos llegan. Yo creo que surge algo muy especial. La gente se divierte y, a la vez, se emociona muchísimo. La mayoría se siente reflejada en alguna de las dos figuras, tanto con el cuidador como con quien quisieran pasar más tiempo y no pueden o ya no están.

-Lo último que lo trajo a Málaga fue el estreno de la obra de teatro El síndrome del copiloto junto Cuca Escribano. ¿Cómo está funcionando?

-Estamos felices, muy contentos con la respuesta del público. Del 7 al 24 de abril estaremos en el Teatro del Canal en Madrid. Intentamos tener la función viva y pasamos texto casi a diario, haga lo que haga la tengo presente.

-¿Qué es lo próximo que podremos ver de usted?

Estoy ahora con una serie y con otro proyecto, pero no puedo desvelar ninguno de ellos. No tiene nada que ver con UPA Next, que están diciendo que participo pero yo no lo he confirmado todavía.