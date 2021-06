Agustí Villaronga: "Hará bien el Festival de Málaga en abrirse a otro tipo de cine"

Compareció Agustí Villaronga junto con su equipo en el Cine Albéniz este sábado tras conocerse la noticia de los seis premios, incluida la Biznaga de Oro a la mejor película española, con los que el jurado del Festival de Málaga ha reconocido su última película, El vientre de mar; y lo hizo abrumado, consternado aún "por el shock", aunque dispuesto, como es tradición, a someterse al interrogatorio de la prensa. El vientre del mar, basada en el relato homónimo del escritor italiano Alessandro Baricco, es la película más premiada en la historia del Festival de Málaga con otros cinco galardones además de la Biznaga de Oro, con las Biznagas de Plata correspondientes al mejor director para Agustí Villaronga; al mejor guión, también para Villaronga (quien aclaró en su intervención que Baricco "no ha participado en la escritura del guión: se limitó a concedernos los derechos de adaptación por un precio asequible"); al mejor actor, para Roger Casamajor; a la mejor música, para Marcús J. G. R.; y a la mejor fotografía, para Josep María Civit y Blai Tòmas. Arropado así por su equipo, Villaronga agradeció al Festival de Málaga "la acogida y el cariño" para una película que ya había ganado el Premio de la Crítica en el Festival de Moscú.

Eso sí, tampoco semejante éxito hizo cambiar de idea a Villaronga respecto al Festival de Málaga y su función en el cine español: hace unos días, el director se mostró crítico con el certamen al considerarlo un festival "de televisiones", y este sábado, preguntado al respecto y con los seis premios bajo el brazo, afirmó no haber cambiado su percepción: "El Festival de Málaga es un escaparate idóneo, de muy alto valor, para la gente que empieza, porque aquí se pueden encontrar oportunidades muy serias. Pero hará bien en abrirse a otro tipo de cine". Precisamente, con los premios para Villaronga, el Festival de Málaga rompe una tendencia sostenida en los últimos años de reconocimiento a directoras debutantes (procedentes en su mayor parte de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) a favor de un cineasta ya galardonado con el Goya y con un amplio reconocimiento internacional en su haber. Preguntado precisamente por su triunfo en el palmarés, Villaronga se limitó a señalar que el equipo al completo se sentía "abrumado".

Reconoció Vilaronga, eso sí, que la cosecha de Biznagas "dará un impulso necesario a una película pequeña, hecha con poco presupuesto, en total libertad y de una manera artesanal, casi casera". Respecto a la concreción de ese impulso, el realizador no se fue por las ramas: "De estos premios lo que espero es publicidad. De hecho, nada más hacerse público el palmarés, han comenzado a llegarme mensajes de todo el mundo. Todo esto tiene un valor enorme ahora. El futuro es muy incierto, no sabemos lo que va a pasar con las salas de cine, está todo como bailando. Nosotros tenemos el apoyo de Filmin, lo que ya nos aporta bastante seguridad. Y ahora esperamos que el Festival de Málaga nos ayude a llegar a un público lo más amplio posible". Preguntado sobre una posible implicación del Gobierno en las ayudas al cine español más autoral en un contexto tan delicado como la pandemia, Villaronga apuntó que el problema "no es sólo del Gobierno. Creo que los distribuidores tienen que hacer una reflexión respecto a lo que ha pasado en el último año. El público no se pierde sólo por las películas que se hacen, también por cómo se muestran".

Por su parte, Ainhoa Rodríguez, directora de Destello bravío (reconocida con el Premio Especial del Jurado y la Biznaga de Plata al mejor montaje), otra de las grandes favoritas de la última edición del Festival de Málaga, se mostró igualmente agradecida "por la buena acogida de una película que nos ha costado mucho sacar adelante, sobre todo a nivel financiero. Ver ahora esta recompensa la deja a una sin palabras". De cualquier forma, la cineasta extremeña confirmó que los premios no modificarán un ápice su independencia ni su empeño en buscar una manera propia y distinta de hacer cine: "Soy muy cabezota. Si Destello bravío no se hubiera llevado ningún premio seguiría pensando exactamente lo mismo, hay que poner en juego maneras distintas de hacer cine y realidades diferentes. Ahora bien, después de un rodaje tan complicado, en el que hemos llegado a sentir verdadero vértigo, este calorcito es muy reconfortante".

En similares términos se expresó el director argentino Juan Pablo Félix, cuyo Karnawal ganó la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana: "Poder hacer esta película ha sido una cuestión de años. Para lograr la financiación necesaria optamos por una hacer una coproducción con varios países latinoamericanos y también algún país europeo. Ha sido un viaje largo y difícil, pero sentimos que con el Festival de Málaga se abre una puerta fabulosa para darle una vida larga a la película". Y añadió: "Es en las coproducciones, en la unión de todos, donde los cineastas pueden contar sus historias, sin verse obligados a reducirlas ni a achicarlas".