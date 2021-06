'Ana Tramel', en las entrañas de la ludopatía

RTVE apuesta por el thriller de investigación judicial con la serie Ana Tramel. El juego, donde un casino no solo sirve de soporte y escenario para un asesinato, sino que su historia levanta ampollas y agita conciencias sobre cómo se trata en España la ludopatía. "Espero -afirmó el creador de la serie, Roberto Santiago- que esta serie sirva para sembrar la duda de si estamos tratando en España un asunto tan serio con suficiente responsabilidad". RTVE presentó este domingo el primer capítulo de Ana Tramel en el marco del Festival de Cine de Málaga, en una rueda de prensa con los actores Unax Ugalde, Natalia Verbeke e Israel Elejalde, y uno de los directores de la serie, Salvador García, que comparte labores con Gracia Querejeta, ausente del evento, al igual que la protagonista de la serie, Maribel Verdú.

"Casi todo lo que aparece en la serie es real", desveló Santiago, quien recordó datos como los 40.000 millones de euros que "gastamos los españoles en juego cada año, que se suponía que iban a bajar en pandemia, pero siguieron subiendo por el juego on line", afirmó, o que la edad media de iniciación al juego es de 17 años, a pesar de ser ilegal. "Hemos llegado a tragar un eslogan como el de que todos llevamos dentro un jugador, sin inmutarnos", lamentó el guionista, convencido de que si "un millón de personas sufren algún trastorno relacionado con el juego, deberíamos darnos cuenta de que son cifras disparatadas, si es que queremos que los jóvenes puedan crecer y desarrollarse".

La nueva serie, de seis capítulos, se estrenará en otoño aunque no tiene aún fecha concreta

La serie cuenta la historia de Ana Tramel (Verdú), una brillante abogada penalista que vive sus horas más bajas. Una llamada de su hermano Alejandro (Ugalde), al que hace años que no ve, le hace ponerse de nuevo en marcha: ha sido acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla; con apenas un puñado de amigos, Tramel se enfrentará a una enorme corporación de la industria del juego. En la serie, la adicción viene de la mano de Ugalde, aparentemente culpable de asesinato, quien señaló que cuando se metió en el personaje no tenía más conocimientos que cualquiera sobre el mundo del juego. "Sabía del póquer on line y de las casas de apuestas, como todos, pero nunca había hablado con profesionales" antes de que producción les pusiera en contacto; de hecho, cuenta que las partidas que se juegan en la serie corren a cargo de profesionales.

"La serie es muy responsable hacia las casas de apuestas y el daño que están haciendo en los barrios de España. Viene muy bien poner el foco sobre esto porque puede ser un problema muy gordo en diez años", señala Ugalde, que considera "valiente y un gran paso" que Televisión Española visibilice este problema. Israel Elejalde, teniente Moncada de la Guardia Civil en la serie (un personaje también marcado por el juego), hizo hincapié en este sentido: "La gente sabe que en su barrio hay problemas de ludopatía pero aún no ha caído la ficha, y series como ésta te enseñan; yo nunca olvidaré cuando empieza a aparecer ese mapa donde se muestran todos los lugares donde una persona puede acceder al juego".

García ironizó con la "enorme y desinteresada" colaboración de los casinos a la hora de rodar la serie y Mariela Besuievsky, productora de la cinta, desveló al respecto que han sufrido "presiones brutales" para no rodar en ningún local auténtico. Todavía no hay fecha exacta para la emisión de la serie, de seis capítulos de sesenta minutos cada uno, que será probablemente en otoño.