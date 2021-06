Oliver Laxe: "Al cine español le falta sentido de la responsabilidad"

El director gallego Oliver Laxe recibe este domingo el Premio Málaga Talent que entrega el Festival de Málaga, una "palmadita en la espalda" para empujar la carrera de un artista que asegura que "más que riesgo y audacia, el cine español necesita sentido de responsabilidad" a la hora de crear proyectos y "hacer que el espectador conecte con su esencia". Laxe participó en un encuentro en el Teatro Cervantes junto al director del festival, Juan Antonio Vigar, en el que el cineasta repasó su breve pero talentosa trayectoria y ha hablado sobre otros proyectos sociales relacionados con el mundo rural y la naturaleza.

Precisamente la naturaleza, las raíces, la familia, el campo y la sencillez son los elementos más recurrentes del gallego en su filmografía, que suma tres películas con un contenido cargado de compromiso. "Mi cine nace de tratar de recoger la sencillez, de sentirse pequeño en un mundo complejo, pero sentirse bien", señaló. El director reconoció que fue "muy duro" llegar a realizar sus películas y que es "muy bonito que después de subir esas cimas, arriba se me acoja y se me cuida". Sobre su forma de trabajar, explicó que su cine está cargado de irregularidades que dan carisma a sus películas. "Veo un niño que no calcula y cuida lo que hace, pero de alguna manera le aporta un toque especial", afirmó. El director también habló sobre el trabajo y esfuerzo que hay que desarrollar para hacer cine. "Tiene que doler hacer cine, está bien que cueste. A mí me ha venido bien que fuera complicado sacar adelante mis primeras películas", aseguró Laxe durante el encuentro.

Uno de los momentos más importantes de la carrera de Laxe fue su victoria en el Festival de Cannes con la película O que arde: "Fue el momento de mayor celebración de toda mi trayectoria. Cannes me ha legitimado", reconoció el cineasta, que también triunfó en los Goya con esa cinta. Laxe es un artista que mira atrás, a la infancia, a la hora de crear sus historias. "Cuando rodé Mimosas necesitaba frescura y volver a mi niñez, también para intercambiar miradas", señaló al respecto.

Otra faceta destacada del cineasta es su compromiso con la naturaleza y el medio rural y el trabajo en la gestión cultural. En el encuentro se refirió al centro cultural que ha creado en su pueblo, Os Ancares. "Es un centro destinado a hacer talleres, conferencias y todo tipo de actividades. Es algo que me llena mucho", ha reconocido. Su conexión con el mundo rural nace de "una necesidad personal de volver a la órbita del campo y ese mundo rural. Una búsqueda de la sencillez".

Con respecto a sus próximos proyectos, Oliver Laxe aseguró que tiene un proyecto listo que esta en proceso de financiación. También se encuentra escribiendo sobre una serie con la que espera "romperse la cabeza" para acercarse a un público comercial "menos concentrado". El cineasta finalizó con una reflexión sobre la nueva forma de crear y hacer cine: "Como autores, tenemos que bajarnos con humildad del caballo para subir al espectador con nosotros y llevarlo a los horizontes que tenemos en mente".