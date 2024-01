Ana Mena, la artista malagueña que ha dado las Campanadas: "2023 ha sido el año más importante de mi carrera"

Ana Mena se ha colado en los últimos años en la cúspide del pop en España, una de las auténticas reinas de la radio. Sus grandes éxitos suenan a todas horas en la radio, algunas superan los 50 millones de reproducciones en YouTube e incluso con una de ellas, A un paso de la luna, ya ha alcanzado los nueve dígitos (100 millones). Más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify acreditan su actual estatus, ese que le ha llevado a ser una de las caras y voces de las Campanadas de Fin de Año de La 1 de RTVE.

La esteponera, junto a Ramón García y Jenni Hermoso fueron las caras de este cambio de año en la televisión pública, una constatación del crecimiento y evolución de la artistas española que reconoce que este "2023 ha sido el año más importante de mi carrera" en una entrevista concedida para Harper’s BAZAAR, y no es para menos siendo premiada como Mejor Artista del Año en Los 40 Music Awards 2023: "He cantado en botellones donde la gente se daba la vuelta y ni me miraba. Ellos estaban bebiendo y, claro, preferían el 'chundachunda' al pop".

Ana Mena apunta al esfuerzo que le ha llevado a deslumbrar sobre el escenario, de alcanzar las cotas que hoy domina: "He tenido momentos de llorar porque la música es realmente dura. Aparte del talento, la cualidad esencial del triunfo es ser un pesado incansable para poder aguantar el camino. Es una carrera de fondo: apasionante, pero durísima". Y es que ella siempre tuvo claro que cuando "no me abrían una puerta, tenía que dar una vuelta gigante para abrir otra".

Sobre su referentes cuenta que siempre se fijó en "esa Britney Spears o esa Christina Aguilera que se colgaban, hacían locuras y te dejaban con la boca abierta", al igual que admira y apoya a otras féminas que ahora dominan el panorama: "Es verdad que se nota que nos importa dar todo de nosotras. Hay un panorama de chicas con ambición, que están 'sirviendo' mucho encima del escenario y a mí me encanta".

Sobre su último álbum, Bellodrama, apunta que es su culmen como artista, donde al fin está pudiendo sacar la música que siente sin pensar, sin pretextos: "A lo mejor en otra época pensaba en hacer una canción más dirigida a la radio o a TikTok, pero ahora lo que quiero es hacer la música que me nace en el momento. Esa naturalidad se transmite y la gente puede percibirla".

Ana Mena estará en concierto en Málaga, concretamente en Marbella, el próximo 23 de agosto y ya tiene prácticamente agotadas todas las entradas para su presentación de Bellodrama ante su público en el Starlite Festival Occident 2024 pese a que queda aún más de medio año para brillar –consulta disponibilidad de entradas–. Temas como La 12, Música Ligera, Un Clásico, Se iluminaba, A un paso de la luna o Madrid City serán algunos de sus grandes éxitos que seguro sonarán.