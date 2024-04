Battle for Hercules: la competición de paddle surf que llega a Benalmádena y a la que tú también te puedes inscribir

El calendario del Campeonato Internacional de Paddle Surf pasa por Benalmádena estos próximos viernes 12, sábado 13 y domingo 14 abril con la celebración del Battle for Hercules, una de las competiciones más destacadas de esta modalidad deportiva que podremos vivir en la playa de Malapesquera. La prueba traerá consigo una serie de actividades complementarias para todas las edades así como una categoría popular para los más curiosos a la que ya se pueden inscribir.

Los mejores riders de todo el mundo se darán cita del 12 al 14 de abril en Benalmádena, participante de diferentes países llegarán para ofrecer sus mejores habilidades y poner en el foco internacional del paddel surf al municipio y nuestros playas. Benalmádena se presenta como el escenario perfecto para acoger un evento deportivo de esta talla, principalmente por su excelente clima.

Además de las emocionantes competiciones de esta Battle for Hercules, Benalmádena será también testigo de actividades paralelas de iniciación al paddle surf y actuaciones musicales que elevarán la competición al estatus del entretenimiento para todos los públicos, niños y adultos, aprendices o expertos del paddle surf.

Entre las actividades de esta cita deportiva destaca la carrera/travesía popular, donde cualquier persona tendrán la oportunidad de participar, independientemente de su nivel de paddle surf. Con la inscripción a esta carrera popular, la competición ofrecerá gratis una clase de iniciación impartida por riders experimentados, tanto en idioma español como en inglés.

La carrera popular recorre una distancia de un kilómetro y medio, que será la categoría que disputen los competidores sub 14. "No es necesario tener un mínimo de nivel ni experiencia con el mar, sólo venir con energía y ganas de pasarlo bien", explican desde la organización del Battle for Hercules, que matizan: "Sea con cual sea tu nivel o tu edad, hemos preparado dos clases totalmente gratuitas al realizar tu inscripción en categoría popular, con explicaciones en la playa, sencillos ejercicios en la arena para acabar deslizándote con tu tabla en el mar. Puedes venir con tu tabla o nosotros de dejamos una.

Horarios de las actividades de la categoría popular

Viernes 12 de abril, de 16:00 a 17:00 horas: Clase 30 minutos gratuita para los inscritos en categoría Popular (necesaria la inscripción previa en la carrera en categoría popular).

Sábado 13 de abril, 9:15 horas: Clase 30 minutos gratuita para los inscritos en categoría Popular (necesaria la inscripción previa en la carrera en categoría popular).

Sábado 13 de abril, 11:30 horas: Salida sub 14 y carrera popular.

Para formalizar tu inscripción a la carrera popular debes acceder a través de dorsalchip.es y escoger la categoría popular y seleccionar si irás con tu propia tabla o sin ella.