La primera edición del Bella Festival, con Leiva y Guitarrica Delafuente, ultima sus entradas para este sábado 29

El ocio veraniego en Málaga este verano está siendo sinónimo de música, conciertos y festivales. De este último han nacido varios a lo largo de este 2023 y en concreto el Bella Festival, en su primera edición, promete ser uno de esos festivales recurrentes cada verano en Málaga. En Oasisss, lo que era la Finca La Caridad del recinto ferial de San Pedro de Alcántara, se celebra este sábado 29 de julio el Bella Festival con un cartel de lo mejor del pop e indie nacional: Leiva, Guitarrica Delafuente, Dorian y Arde Bogotá.

Marbella está apostando por la música este verano y son muchos los artistas que están aterrizando en la ciudad. Este Bella Festival promete ser una de las grandes fechas del verano con un primer line-up de altura. Todo esto tendrá lugar al lado del mar en un marco incomparable: Oasisss, un nuevo espacio perfecto para disfrutar de música, arte, gastronomía y cómodas zonas de chill-out, lo que es Finca La Caridad, situado en el Recinto Ferial de San Pedro de Alcántara, en las zonas colindantes hay dos parkings gratuitos para la ocasión. Como es tónica habitual, habrá foodtrucks variados en el interior.

Leiva es el cabeza de cartel de Bella Festival. El cantante y compositor español es una de las grandes voces de la escena pop-rock española, de gran trayectoria previa con Pereza. Tras la separación del grupo, ha desarrollado una exitosa carrera en solitario, destacando por su estilo rockero y sus letras melódicas y profundas como No te preocupes por mí o Como si fuera a morir mañana.

Entre el resto de cartel está también Guitarrica Delafuente, una de las últimas figuras en emerger en la escena española, principalmente por su estilo particular, una fusión de ritmos flamencos con otros géneros como el pop y el rap con un voz inconfundible, mezclando lo tradicional con lo contemporáneo. También estará la banda veterano barcelonesa Dorian, con su particular mezcla de new wave, música electrónica e indie rock. Su sonido oscuro y envolvente, combinado con letras poéticas, les ha ganado una gran base de seguidores en la escena alternativa. Por último, Arde Bogotá, una banda de indie rock repleta de energía donde las guitarras son protagonistas. Su último disco, Cowboys de la A3, está sonando fuerte.

Los horarios ya están confirmados. Arranca Arde Bogotá a las 18:00, le siguen Guitarrica Delafuente desde las 19:30, Leiva a las 21:45 y cierra en el escenario Bella Stage, Dorian a las 23:45 horas. No estarán solos los cuatro grupos mencionados ya que también habrá electrónica en el escenario Bella Club. Serán los casos de Ley DJ, INNMIR y Laura Put para completar así un primer cartel de altura.

Entradas para el Bella Festival

Los tres primeros tramos de precios de las entradas del Bella Festival ya están agotados, las últimas disponibles cuestan 45 euros más gastos de gestión. También existen entradas VIP por 75 euros y mesas VIP. Las entradas se puede adquirir a través de la web del Bella Festival.