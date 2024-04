Black Eyed Peas estará en concierto este julio en el Selvatic Málaga Fest: fecha y entradas

Unas de los grupos más escuchados de la música, sus temas se cuentan por centenares de millones de reproducciones y este verano volverán a Málaga. Black Eyes Peas han sido confirmados en conciertos este verano en uno las nuevas fechas que tendrá el Selvatic Málaga Fest durante los próximos meses. El próximo domingo 21 de julio la grupo estadounidense hará bailar a los malagueños con muchos de sus hits y las entradas ya tienen fecha de venta.

"Sí, estás leyendo bien. ¡Se vienen Black Eyed Peas a Selvatic Málaga Fest este 21 de julio! Estamos emocionadísimos de poder contaros este bombazo y compartir con vosotros un verano lleno de mitos musicales como este. Ve practicando las letras de sus mejores canciones, porque las vamos a corear juntos muy pronto", anunciaban desde el Selvatic Málaga Fest este lunes para dar el 'notición' de la visita de los americanos a Málaga Fórum, el nuevo nombre que recibe el renovado Autocine, que ha dejado a un lado las proyecciones de la gran pantalla para consolidarse como una de las grandes ubicaciones de conciertos del verano en la provincia de Málaga.

La banda de will.i.am, apl.de.ap y Taboo, ya sin la carismática Fergie que se separó en 2017, llegarán a Málaga con todo su arsenal de temazos, grandes hits que han marcado a toda una generación con esa facilidad para moverse entre el hip hop, el pop, el dance y sobre todo la electrónica. Temas Where Is the Love?, I Gotta Feeling, Boom Boom Pow y Let's Get It Started. Ganadores de varios premios Grammy (6), entre ellos el de 'Mejor Álbum Pop' por su disco The E.N.D, además de diferentes American y Billboard Music Awards.

Entradas para el concierto de Black Eyed Peas en Málaga

Las entradas para el concierto Black Eyed Peas este próximo domingo 21 de julio en el Selvatic Málaga Fest, en el Málaga Fórum, saldrán a la venta este próximo jueves 11 de abril, aunque el registro de preventa estará disponible desde este martes 9 desde las 9:00 horas, abierto hasta el mismo jueves 11 hasta las 8:00 horas. Aquellos interesados que se haya registrado accederán a la preventa anticipada el jueves 11 desde las 9:00 horas, además que dispondrán de un código de descuento en sus entradas. Para el resto, la venta general de las entradas estará disponible desde las 13:00 horas del jueves 11 de abril.

