La Cabalgata de Reyes Magos de Antequera: juguetes sorpresa, Playmobil, molletes y mantecados

Sin lugar a dudas, dos de los elementos gastronómicos que más identifican a Antequera son sus molletes y sus mantecados. Evidentemente, en un momento tan señalado como la Cabalgata de Reyes Magos del municipio malagueño, estos dos grandes reyes de su identidad no podían no estar presentes. Antequera contará con una cabalgata en la que se repartirán, además de molletes y mantecados, también juguetes sorpresa, figuras de Playmobil y los característicos caramelos.

Este jueves 5 de enero, desde las 18:00 horas, arranca en Antequera su particular Cabalgata de Reyes Magos, una de las que más visitantes congrega de éste y otros municipios cercanos, principalmente por la gran organización y fiesta que supone. Este año, los Reyes Magos antequeranos repartirán a los niños y niñas no sólo 5.000 kilos de caramelos, un clásico que no puede faltar, sino también 10.000 molletes y 1.000 kilos de mantecados, dos de los productos más típicos de la ciudad. Además, los más pequeños no pararán de buscar y pedir que les caiga alguno de los 10.000 juguetes sorpresa y 5.000 figuras de Playmobil que lanzarán Melchor, Gaspar y Baltasar.

Es un gran atractivo tanto para antequeranos como para los municipios colindantes e incluso alguno que otro de la provincia vecina. Antequera, por lo generoso de su cabalgata, congrega a muchos niños y niñas que esperan que, además de algún caramelo, mantecado o mollete, le caiga también alguna figura o regalo sorpresa con el que adelantar unas horas la apertura de regalos en sus hogares.

La Cabalgata de Reyes Magos de Antequera mantiene su recorrido habitual. Comienza en avenida periodista Ángel Guerrero y continúa por Puerta de Estepa, Alameda de Andalucía, calle Infante Don Fernando, calle Encarnación, calle Calzada, calle Diego Ponce, calle Cantareros, y vuelve a Alameda de Andalucía para acabar en Puerta de Estepa.

Como es habitual, los Reyes Magos de Antequera harán una visita previa el 4 de enero a las residencias de la ciudad, así como otra al Hospital comarcal el día 5 por la mañana. Por otro lado, es posible hasta el 6 de enero disfrutar de una visita a los aposentos reales de Melchor, Gaspar y Baltasar en el Centro Cultural Santa Clara con horarios concretos que van desde las 11:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 21:00 horas. Tiene un coste de un euro como donativo.