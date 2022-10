Candlelight: música a la luz de las velas en Málaga: fechas y sus tres próximos horarios

Desde que aterrizó Candlelight en Málaga se ha convertido en uno de los planes más especiales del fin de semana. Su acogida en la provincia ha sido sensacional y son varios los pases que puedes encontrar a lo largo de los próximos meses. Estos conciertos a la luz de las velas, en un entorno insuperable, lleva a otro nivel la experiencia musical de clásicos de la música clásica, del rock o de los mejores temas de bandas como Queen.

A la vista, Candlelight tiene programados cuatro conciertos en Málaga de los que están volando las entradas. La fecha más inmediata es la de este próximo sábado 5 de noviembre, uno muy especial porque será en el Museo Carmen Thyssen de Málaga y se interpretarán algunas de las composiciones de Antonio Vivaldi. Será el cuarteto de cuerda Cuarteto Spinto el encargado de hacer sonar Las Cuatro Estaciones del compositor italiano. Los horarios, con dos pases. Uno a las 20:30 y otro a las 22:15 horas. Las entradas, de 25 a 45 euros.

El viernes 11 de noviembre está fijado otro Candlelight, éste como tributo a Hans Zimmer, uno de los grandes compositores del cine moderno. Entre algunas de las bandas sonoras que están en el programa están Piratas del Caribe, Gladiador, Pearl Harbor, Origen, Batman: El caballero oscuro, El Código da Vinci, Interestellar, Sherlock Holmes, Madagascar o Wonder Woman, entre otras. Será interpretado por cuarteto de cuerda. Los horarios, 17:30 horas y 19:30 horas, en la Sala de Conciertos María Cristina (calle Marqués de Valdecañas, 2). Las entradas, entre 15 y 35 euros.

Muy esperado también es el Candlelight del sábado 26 de noviembre que correrá a cargo del cuarteto de cuerda Cuarteto Elan, ya que son clásicos del rock de grandes bandas internacionales de Metallica, AC/DC, Bon Jovi, Nirvana, Queen, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones, David Bowie, U2 o Pink Floyd. En este caso, los horarios de este pase son a las 17:45 y a las 19:45 horas. Las entradas, entre 15 y 35 euros.

El último Candlelight que está programado por ahora para este año 2022 es el del 2 de diciembre, otro tributo, en este caso para la boda de Freddie Mercury, Queen. El cuarteto de cuerda Cuarteto SingUs será el que tocará grandes hits de la banda británica como lo fueron y siguen siendo Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You, We are the Champions, Love of my life, Don’t Stop me now o Under Pressure, entre otras. Al igual que las anteriores, los horarios de este último pase del año son a las 17:45 y a las 19:45 horas. Las entradas, entre 15 y 35 euros.