Planes diferentes en Málaga este domingo 30 de octubre

¿Qué mejor forma de cerrar el último fin de semana de octubre que con algún plan diferente? Si te estás preguntado qué hacer en Málaga este domingo 30 de octubre (things to do in Málaga, para turistas), te proponemos algunos eventos alternativos este domingo, en familia, en pareja o en solitario, al aire libre o bajo techo, en el teatro o uno de los muchos municipios con encanto de la provincia. Octubre ofrece multitud de planes y estos son algunos de los más interesantes para este día.

Agenda cultural del domingo 30 de octubre

Las maravillas del mundo. David Segura, Pepa Martín y Manuel Castillo interpretan este domingo en el Teatro Echegaray Las Maravillas del mundo, danza y teatro que recorren las siete maravillas del mundo en una particular perspectiva para todos los públicos, especialmente el infantil. Cuenta con dos pases, a las 11:00 y a las 13:00 horas, ambas de 50 minutos y las entradas, a un precio de 6 euros.

Feria del Vino y la Castaña. Este domingo se da por concluida la duodécima edición de la Feria del Vino y la Castaña de Yunquera, donde se exponen especialmente la producción de estos dos productos, aunque no los únicos. Cantes, bailes y tradiciones para todos aquellos que quieran describir este municipio.

Fiesta de la Castaña. Es temporada de castañas y en la Pujerra es sinónimo de fiesta. En este municipio de la Serranía de Ronda concluye este domingo la Fiesta de la Castaña, que coincide con el día de la patrona del municipio, la Virgen de Fátima, en una jornada repleta de música y baile y donde se pueden degustar más de 50 platos que tienen entre su receta la castaña.

Bacanal: Circo de los Horrores. Este espectáculo aúna teatro, danza y circo con la música, el erotismo y la fantasía. Con más de 10 años de experiencia, el Circo de los Horrores regresa a Málaga con esta nueva versión, Bacanal. Este primer domingo cuenta con dos pases, a las 17:00 y a las 20:15 horas, aunque el primero las entradas ya están agotadas. Su precio entre 23 y 32 euros de las que sigue a la venta para el último pase del domingo.

Suena el Botánico. El festival del Jardín Botánico Histórico La Concepción echa el cierre este domingo con su última edición. Hay a la venta entradas por día a tan sólo 17 euros para este festival que mezcla música emergente y naturaleza en un entorno único. Cuentan con foodtrucks y una zona de mercadillo con artistas locales.

La bella Otero. Bajo la dirección de Rubén Olmo, el Ballet Nacional de España interpreta este domingo la última de sus funciones de La bella Otero, ésta a las 19:00 horas de dos horas de duración y entradas desde 20 euros. Danza flamenca, contemporánea y folclore para representar esta obra tan laureada en el Teatro Cervantes. Una oportunidad de ver a los mejores bailarines de España.

Estampas del Tenorio. Se trata de un ruta nocturna por el Cementerio Histórico San Miguel que contará con una señora del siglo XVI como guía que narrará algunos de los episodios del conocido galán. Durante el paseo aparecerán personajes de su vida e interpretarán partes de la obra original de José Zorrilla. Cuenta con dos pases, a las 20:00 y a las 21:30 horas, con un precio de 10 euros. Para más información consulta su web: eventosconhistoria.com.

Tomás García: Sin Red. Sin Red es el monólogo del cómico Tomás García que no cuenta con guión ni texto, sino que es improvisado de la mano del público. El malagueño sigue girando por toda España con sus diferentes show y con éste para este domingo en la Cochera Cabaret a las 20:00 horas, del que quedan muy pocas entradas para este pase (15 euros).