El Carnaval de Cádiz, para malagueños primerizos: qué debes saber antes de visitar el Gran Teatro Falla

Al son del Carnaval, la capital gaditana se encuentra lista para celebrar una de sus festividades más destacadas. Este anhelado evento anual llena las calles de alegría y color, atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean contagiarse del espíritu carnavalesco. Son muchos los malagueños que durante estos días, acuden por primera vez al Carnaval de Cádiz, reconocido como fiesta de interés turístico internacional. Cádiz se convierte en un destino imperdible durante esta celebración y, además, los encantos de la ciudad no pasan desapercibidos

En el Gran Teatro Falla, también conocido como el templo de los ladrillos colorados, ya ha dado inicio el concurso de agrupaciones, siendo el lugar sagrado para los amantes del carnaval. Aquí, las agrupaciones se presentan en su esplendor, luciendo sus mejores letras y disfraces con el objetivo de llegar a la Gran Final. El concurso abarca cuatro modalidades:

Coros : Integrada por tres cuerdas vocales y una orquesta de 16 a 45 miembros, destacando el tango como pieza central del repertorio.

: Integrada por tres cuerdas vocales y una orquesta de 16 a 45 miembros, destacando el tango como pieza central del repertorio. Comparsa : Compuesta por 14 integrantes, acompañados de guitarras, bombo y caja, sus letras se caracterizan por ser más líricas y poéticas.

: Compuesta por 14 integrantes, acompañados de guitarras, bombo y caja, sus letras se caracterizan por ser más líricas y poéticas. Chirigota : Conformada por 12 a 15 personas, centra su repertorio en el humor, especialmente en cuplés y el popurrí, acompañados por bombo, caja y guitarras.

: Conformada por 12 a 15 personas, centra su repertorio en el humor, especialmente en cuplés y el popurrí, acompañados por bombo, caja y guitarras. Cuarteto: Integrado por tres a cinco personas, se distingue por la parodia y la representación de historias a través de tipos. Su repertorio incluye dos cuplés y un popurrí.

Entre cada actuación, es común visitar el ambigú del Gran Teatro Falla para disfrutar de una bebida o picar algo antes de la cena. Este espacio, conocido como la cantina, se convierte en el punto de encuentro donde se generan animadas tertulias sobre las posibles revelaciones del concurso, destacando la agrupación que podría dar el pelotazo del año. Al compás del tres por cuatro, las agrupaciones van sucediéndose en el escenario del Gran Teatro Falla. En el pasado, el tono se marcaba con un pito de caña, aunque hoy en día es más común utilizar metacrilato o plástico. Este instrumento se emplea generalmente para establecer el tono en el pasodoble y el cuplé, aunque también se utiliza en presentaciones y en el popurrí.

Después de que concluye el concurso, la celebración continúa en las calles con las ilegales, chirigotas que no participaron en el concurso oficial pero recorren las calles de Cádiz, o las charangas, que son agrupaciones no autorizadas compuestas por grupos de amigos o familiares. A menudo, se encuentra al postulante cerca de las agrupaciones; que no es más que la persona que se encarga de vender libretos y CD's mientras la agrupación canta en la calle o durante sus actuaciones. Se comenta que aquellos que no lograron un lugar en la agrupación y desean unirse comienzan como postulantes.

Durante estas fechas, si decides disfrutar del Carnaval de Cádiz, te sumergirás en el lenguaje carnavalero, lleno de expresiones y términos peculiares. En las calles, parques y bares, no se discute sobre otra cosa. Ahora que conoces los secretos de esta festividad tan significativa para los gaditanos, no deberías dejar pasar la oportunidad de dejarte contagiar por el arte de Cádiz durante estos meses.