Música a la luz de las velas en Málaga: las fechas en enero de 2024 de los conciertos de Candlelight

Los conciertos de Candlelight continúan iluminando y colmando de música Málaga durante este próximo año 2024. El mes de enero viene cargado de recitales tributo a destacados grupos y artistas. Desde el Gran Hotel Miramar hasta el Museo Carmen Thyssen, pasando también por el Museo Automovilístico y de la Moda, estos serán algunos de los mágicos escenarios de las próximas actuaciones de música a la luz de las velas en Málaga, entornos excepcionales para una experiencia única con música en vivo.

El primero de todos este próximo viernes 12 de enero con un concierto tributo a Queen en el Museo Automovilístico y de la Moda que tendrá dos pases, uno a las 20:00 y otro a las 22:00 horas. Del primero están ya las entradas muy limitadas aunque del segundo todavía estás a tiempo, con precios que van de los 17 a los 39 euros. El Cuarteto de cuerdas Résonance será el encargado de tocar clásicos de Queen como Somebody to love, Bohemian Rhapsody o Crazy little thing called love.

Últimas entradas para el próximo sábado 13 de enero con 'Lo Mejor' de Hans Zimmer en el Museo Carmen Thyssen. Las entradas para la sesión de las 20:30 horas está agotada y de las 22:15 quedan sólo las mejores entradas y más caras, a 44 euros. Será también el Cuarteto de cuerdas Résonance el que interpretará bandas sonoras del compositor como las del Rey León, Interestelar, Madagascar o Batman, el caballero oscuro, entre otras.

Para el domingo 14 de enero está programado un concierto tributo al compositor Ludovico Einaudi en el Gran Hotel Miramar. Contará con dos pases, a las 17:00 y 19:00 horas, aunque ambos cuentan con las entradas más baratas agotadas, sólo disponen a 32 y 37 euros. En este caso será la pianista Natalia Kuchaeva la que tocará temas del compositor como I Giorni, Le Onde o Primavera, entre otros.

También para el 14 de enero habrá un concierto tributo a Coldplay en el Gran Hotel Miramar, que se repetirá el domingo 21 (19:00 y 21:00 horas) y el domingo 25 de febrero (19:00 y 21:00 horas). Las entradas del primero de todos están volando pero aún estás a tiempo de pillar para otras sesiones. Los precios de las entradas oscilan de los 15 a los 37 euros. Para el 14 y 21 de enero será la pianista Natalia Kuchaeva y para el 25 de febrero Carlos Luque los que interpretarán clásicos de Coldplay como Sky Full of Stars, Viva la Vida o Paradise.

Para el sábado 27 de enero está programado un concierto tributo a ABBA en el Museo Carmen Thyssen con dos pases, uno a las 20:30 –entradas agotadas– y otro a las 22:15 horas. El cuarteto de cuerda Melissando será el encargado de hacer vibrar con temas como Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia o Money, Money, Money. Las entradas disponibles oscilan entre los 31 y 44 euros.

El mes de enero cierra con un tributo a Las Cuatro Estaciones de Vivaldi en el Museo Carmen Thyssen el domingo 28. Éste irá a cuenta del cuarteto Spinto e interpretarán tanto Las Cuatro Estaciones de Vivaldi como La Folia. Tendrá dos pases, a las 20:30 y 22:15 horas, con entradas disponibles que van desde los 31 a 44 euros.