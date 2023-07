La Carrera de Cintas en Moto, la fiesta singular que tiene lugar este sábado en Fuente de Piedra

Declarada de Interés Turístico por la Diputación Provincial de Málaga, la fiesta singular Carrera de Cintas en Moto es una de las tradiciones más antiguas de Fuente de Piedra y este sábado 22 de julio organiza una nueva edición, con más de medio siglo de historias a su espalda. Desde las 18:00 horas, el municipio espera reunir en torno a 3.000 personas para disfrutar de este particular juego.

La Carrera de Cintas en Moto es una variante de la Carrera de Cintas a Caballo, inspirada en las icónicas justas y torneos de la época medieval, aunque ésta posee características muy particulares más allá de la más importante, sus participantes van montados en moto y no a caballo. Desde los años 50 se viene celebrando esta particular competición en Fuente de Piedra, donde es una de las señas de identidad del pueblo. Desde mediados del siglo XVI, cuando se fundó el municipio, se viene celebrando esta particular carrera de forma prácticamente ininterrumpida, ya sea montados en un caballo o una moto como de un tiempo a esta parte.

El juego en sí está basado en el popular juego del aro, que a su vez está basado en el juego medieval llamado corrida de sortija. En los dos el procedimiento y objetivo es el mismo, introducir la punta de una lanza, una lanceta o una pica en unos aros o anillas metálicas que, con el paso de los años, han ido disminuyendo su tamaño, concretamente su diámetro. Los aros a su vez estaba atados al extremo de una cinta, y ésta a su vez anudada con un falso nudo a un travesaño, permitiendo que cuando la lanza o pica entrase por el orificio, ésta saltase disparada sin dificultad.

El evento, que comenzará a las 18:00 horas, tiene lugar en la céntrica calle Ancha, epicentro de la Carrera de Cintas en Moto. Ésta estará presidida por "un grupo de jóvenes del municipio, las manolas, ataviadas con la típica mantilla y mantón de Manila". "Son esas jóvenes las que bordan las cintas de seda con motivos propios de Fuente de Piedra, como la laguna, los flamencos, la fuente o el templo", destacan en un comunicado desde la Diputación de Málaga, que recalcan: "Estas cintas son el codiciado objetivo de los participantes en la carrera que, en el caso de la Carrera de Cintas en Moto, compiten en equipos de dos: uno ocupado en el manejo y conducción de la motocicleta, en tanto que el compañero se concentra en conseguir la cinta. Los participantes que más cintas consiguen se alzan con el trofeo".