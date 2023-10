Cerveza y fiesta, dos municipios de Málaga que viven este fin de semana su propio Oktoberfest

El Oktoberfest es una de las tradiciones más llamativas de Alemania, especialmente en Múnich donde anualmente las calles se llenan de carpas, música, trajes regionales y mucha cerveza para celebrar durante algo más de dos semanas este festival que arranca normalmente a finales de septiembre y se alarga varios días en octubre. En Málaga son varios los municipios que también se han acogido a esta tradición germana para celebrar, con cerveza bien fría, la felicidad que genera esta festividad.

La comida, la música y el entretenimiento también están muy ligadas a esta fiesta en la que la cerveza acapara el protagonismo pero deja espacio suficiente para el resto. En Málaga, los municipios de Torre del Mar y Alhaurín de la Torre celebran este fin de semana su particular Oktoberfest, su propia Fiesta de la Cerveza.

Festival de la Cerveza en Alhaurín de la Torre

El 6, 7 y 8 de octubre, de viernes a domingo, Alhaurín de la Torre celebra la gran Fiesta de la Cerveza en el Recinto Ferial del municipio, un nuevo espacio, más amplio y práctica, que ocupará tanto el espacio de la Caseta Municipal como la explanada que hay frente a ésta. El tridente que proponen desde el municipio torrealhaurino es simple: cerveza, comida y música, ¿qué puede salir mal? Los grifos estarán abiertos desde las 19:00 horas el viernes y desde las 12:00 horas el sábado y el domingo.

El número de cervezas y marcas participantes en esta segunda edición del evento abruma: Weihenstephaner, Maisel’s, Gulden Draak, Chouffe, Vedett y Dougals. La Rubia 18/70, Foster’s, Guinnes, Lagunitas Ipa, Heineken, Maes, Latino, Paulaner, de La Sagra habrá Lager premium, Lager Sin gluten, Blonda ale, Red ale, Belgrano White, trigo mango, Ipa, calabaza pumpkin ale. De Yria; Belgian Tripel sin gluten, West coast ipa, sin gluten, lager, pale ale, Hidromiel reserva 2016 bourbon cereza, imperial stout, Saison, ddh IPA. La quince; Kellerbier lager, zcheck amber lager, IPA, DDH IPA, Triple Neipa, Triple IPA, Pastry stout donut, Sesión IPA, West coast APA, American Pale Ale, Gose y Warsteiner, koning Ludwing, Budweiser, Stella Artois, Leffe Blon, Leffe Brum, Leffe Rouge, Franziskaner y Hoegarden.

En total serán ocho food trucks con diferentes tipos de comida que ofrecerán a los visitantes a la Fiesta de la Cerveza un pellizco de cada cultura. Estos tendrán comidas de Cuba, Venezuela, Italia, Argentina y Colombia, también otro de comida asiática, una hamburguesería y hasta un puesto de buñuelos y algodón.

La música también será importante y habrá actuaciones de relevancia, todas en la Caseta Municipal. El viernes 6 actuará Malamanera desde las 22:00 horas, mientras que el sábado 7 habrá doble sesión, Capitán Vinilo a las 15:00 y Comando G a las 22:00 horas. El cierre lo pondrá Elise Soul Sistah, el domingo 8 a las 15:00 horas.

Fiesta de la Cerveza en Torre del Mar

En Torre del Mar también vivirán su propia Fiesta de la Cerveza se celebrará los días sábado 7 y domingo 8 de octubre en la avenida Toré Toré, desde las 12:00 horas, donde estará instalado todo el dispositivo que recordará al Oktoberfest más costero. Aquí los pilares son la gastronomía –con platos típicos alemanes–, la música –con diversas actuaciones programadas– y el buen ambiente que siempre se respira en sus fiestas. Habrá dos escenarios, el sur en la playa, y el norte. A continuación, la programación completa de la Fiesta de la Cerveza de Torre del Mar.

Sábado 8 en el Escenario Sur: Música Ambiente (12:00 horas), Charanga No Ni Ná (13:00), Grupo de baile The New Crew (14:00), Cuadro flamenco de Tati La Molineta (15:00), actuación infantil (16:00), DJ Chema Jr. (de 17:00 a 20:00), y Talleres, pintacaras y globofexia (de 17:00 a 21:00).

Sábado 8 en el Escenario Norte: Música Ambiente (12:00 horas), Fernando De tú a tú (15:00), Ñ-Clan (16:30), tributo Amy Winehouse (18:00), y tributo Manuel Carrasco (19:00).

Domingo 9 en el Escenario Sur: Música Ambiente (12:00 horas), Feel The Music (13:00), animación infantil (14:00), Candilejas Fusión (15:00), Cuadro flamenco de Tati La Molineta (16:00), DJ Chema Jr. (de 18:00 a 21:00), y talleres, pintacaras y globofexia (de 17:00 a 21:00).

Domingo 9 en el Escenario Norte: Belén Merino (15:00 horas), Electroduendes (16:30) y Proyecto Mandarina (18:15).