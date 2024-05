Consideran a estas las cinco "escapadas perfectas" de la provincia de Málaga

Málaga se multiplica en los meses veraniegos. Su clima y playas, además de su oferta de ocio y cultura, convierten a la provincia en un destino perfecto para muchos turistas, tanto nacionales como internacionales, aunque también para los propios malagueños que buscan disfrutar de todos los rincones posibles de su tierra. Sobre esas escapadas perfectas de la provincia de Málaga destacan desde Viajes El Mundo las cinco que no pueden faltar en nuestro ideario: Frigiliana, Málaga capital y sus museos, Ronda, Torremolinos y Torrox.

La primera parada que hacen es a Frigiliana, uno de los siempre acertados pueblos blanco de Málaga. Ponen el foco en concreto en su popular festival Frigiliana 3 Culturas, que tradicionalmente se celebra a finales de agosto cada año del que aplauden su pluralidad: "la música, la gastronomía, el teatro, el arte...". Sin duda, aprovechar una escapada para visitar Frigiliana gana un mayor doble si lo haces coindidir con este festival callejero donde el municipio saca todo su potencial.

Precisamente hablábamos estos días del potencial cultural de Málaga con sus infinitos museos. Pablo Ruiz Picasso es el elemento clave con los dos museos que llevan su nombre y rodean su historia y arte. Sobre ellos destacan el que está "ubicado en el Palacio de Buenavista desde 2003, cumple su deseo de tener un museo en su propia ciudad", así como su "colección de 233 obras" que completan con exposiciones temporales.

Y cómo no, Ronda. "Si hay un lugar emblemático en Andalucía, ése es Ronda, dividido en dos por el Puente Nuevo, ése que hasta 1839 (se construyó entre 1751 y 1793) fue el más alto del mundo con sus 98 metros", mencionan sobre este municipio infinito que no nos cansamos de visitar no sólo por su naturaleza sino también por su "plaza de toros redonda más antigua de España", así como "el mural dedicado a viajeros románticos como Washington Irving o Prosper Mérimée".

Otra de sus paradas obligatoria es Torremolinos: "Qué mejor lugar para degustar un espeto, desconectar en el Parque de La Batería, uno de los pulmones verdes de la localidad, o contemplar el atardecer en sus chiringuitos". Otros de los puntos que recomiendan ver en territorio torremolinense es "La Punta o Morro, frontera natural entre dos de las playas más famosas de la ciudad: La Carihuela y el Bajondillo".

Por último, cómo no escaparse al pueblo con el mejor clima de Europa. Hablamos lógicamente de Torrox, de la que alaban "sus playas de ensueño, un entorno natural único y un casco histórico con encanto". Ponen especial énfasis en esas "calles encrucijadas con casas encaladas en blanco y su moderna Plaza de la Constitución, conocida por sus sombrillas de colores", además de señalar otros sitios de interés como la Iglesia de la Encarnación, la Casa Palacio de la Joya, la ermita de la Virgen de la Nieves, de la Iglesia de San Roque o de la Casa de la Aduana, la Torre de Güi, el faro de Torrox o las ruinas romanas de Caviclum.