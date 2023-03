El futuro del Cortijo Jurado: de historias paranormales a un gran complejo de oficinas

Si eres de Málaga y no conoces algunas de las leyendas que se cuentan en torno al Cortijo Jurado no serás tan malagueño. La icónica infraestructura junto a Campanillas que mandó construir la familia Heredia hace dos siglos sigue siendo, pese a las idas y venidas en torno a su futuro, sigue siendo aquella mansión que reunió a jóvenes y no tan jóvenes en busca de alguno de esos fantasmas. Hoy está próxima a una nueva vida: pasará a ser un gran complejo de oficinas.

Se conocía a mediados de noviembre el nuevo rumbo del Cortijo Jurado. Era la empresa SUBA, perteneciente a Sinerba Holding, la que tomaba el control e iniciaba los trámites para construir en sus terrenos un gran complejo de oficinas con una superficie de más de 20.000 metros construidos y más de 43.000 de zonas abiertas. Una nueva vida que dejaría atrás tantas historias de sucesos paranormales, películas de terror, apariciones de fantasmas y alguna que otra maldición.

El proyecto se encuentra aún en fase inicial, lejos de cualquier inmediatez que impida seguir contemplando esta caso de estilo ecléctico que mezcla a su vez diferentes elementos neomudéjar, neogóticos y neorrenacentistas. Una oda a la arquitectura que se verá reformada al completo manteniendo su esencia pero que enterrará su pasado de fantasmas y espíritus tras varios amagos anteriores, en los que se intentó convertirlo en un hotel de lujo sin demasiado éxito y se puso en alquiler.

El proyecto ya tiene diferentes planes de cómo podría verse tras la remodelación del entorno, un aspecto moderno para este gran complejo de oficinas que ha sido diseñado por el Estudio de Arquitectura y Urbanismo Ángel Asenjo y Asociados, el que se prima la salud y bienestar del empleado, beneficiando su experiencia de trabajo por encima de todo. Por ello, esperan romper con la normal del 60-40% dándole la vuelta: la mayor parte destinada a zonas comunes y el restante para puestos individuales.

Desde la Gerencia de Urbanismo se viene trabajando desde hace tiempo en el proyecto de transformación presentado por SUBA en el que aspiran a "convertir el complejo en una isla ecológica, de manera que sea autosuficiente, tanto en la generación de energía, como en su consumo y almacenamiento" con un nuevo concepto y multitud de "espacios verdes y láminas de agua" que ayudarán a la "disminución de las emisiones de dióxido de carbono, permitirá reducir la temperatura ambiental y será un apoyo para la salud y bienestar de los trabajadores".

Entre algunas de las nuevas tecnologías que se planean instalar están las fachadas que regulen la entrada de luz natural o luminarias con tecnología LED que hará lo propio con la luminosidad ambiental óptima. Los edificios contarán también con paneles solares fotovoltaicos que producirán su propia electricidad y unos novedoso sistemas de control de temperatura y calidad del aire en las zonas interiores del complejo.