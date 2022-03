Se alquila el Cortijo Jurado

Hay pocos inmuebles en el sur de la península ibérica que tengan tantas historias contadas a su alrededor como el Cortijo Jurado. Maldiciones, apariciones, sucesos paranormales, historias de terror y gente con ganas de sentir el miedo son parte del material que se puede encontrar a golpe de click. Pero hay otro aspecto que también lleva años generando incertidumbre: su futuro. Después de que la crisis por la explosión de la burbuja inmobiliaria frenase las obras que pretendían convertirlo en un hotel de lujo, el cortijo y los terrenos que tiene a su cargo pasaron a estar en venta. Recuperada la provincia del batacazo financiero que empezó en 2008, hubo ofertas pero ninguna llegó a los 13 millones de euros por los que la propiedad se hubiese pensado deshacerse de él. Ahora, desde hace algún tiempo el Cortijo Jurado no está en venta, se alquila.

La actual propiedad es una sociedad que tiene el cortijo desde 2011. Después del fiasco que supuso el paro y abandono de las obras que quisieron convertirlo en un hotel de lujo, la construcción y el paraje cambiaron de manos y recibieron la orden por parte del gobierno municipal de acometer obras de restauración que impidieran que se perdiera su fachada y otros elementos arquitectónicos que tienen la obligación de ser preservados, ya que el edificio está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan de Ordenación Urbanística de Málaga (PGOU). Acabadas dichas obras, el cortijo y la estructura armada a su alrededor que debía de servir para levantar el hotel de lujo que quedó en nada permanecen gobernando una zona de expansión de la ciudad, bien comunicada y con un potente atractivo. La evolución de la urbe y las circunstancias hicieron que los propietarios cambiasen de opinión después de desechar varias ofertas en firme de compra, algunas trascendieron y fijaban la transacción en ocho millones de euros, otras en varios millones más, pero ninguna convenció.

"Hubo bastantes ofertas. Se rechazaron bastantes, actualmente la propiedad quiere el alquiler y no tiene preferencia por ningún tipo de negocio. La idea es que se puedan completar las obras y que lo que se desarrolle allí sea una inversión a largo plazo. Actualmente hay muchas conversaciones abiertas y se está trabajando para que fructifique algo sólido, rentable y con futuro", apuntó Ana Anguita, representante de la propiedad del Cortijo Jurado.

Colegios mayores, hoteles o residencias para ancianos son algunas de las propuestas que se han barajado hasta ahora, pero los estudios en relación al futuro se dilatan no sólo por la cantidad de propuestas y el estudio de la viabilidad de las mismas, también por la inversión que debe de hacerse en el inmueble. "Además, hay que respetar la casa, por supuesto; y quien quiera entrar ha de completar el edificio", indicó Anguita. La idea en que se trabaja es un alquiler de larga duración, que haga posible no sólo amortizar la inversión de quien decida acometer el proyecto, también consolidar el espacio en la expansión de la ciudad.

Lo paranormal, excursiones y lugares secretos

Un pozo de 30 metros de profundidad, un pasadizo que conectaba el cortijo en el cercano de Cortijo de Colmenares (hoy es el Club de Golf Guadalhorce) y un rosario de grabaciones y vivencias paranormales firmadas por aficionados al misterio que durante años fueron al cortijo son sólo parte de la leyenda de esta propiedad. Preguntada y repreguntada al respecto, Ana Anguita asume el tema con tranquilidad, una sonrisa y punto de decepción: "No digo que no existan los fantasmas, pero allí no los hay. Cuando llegamos a la propiedad era algo que a todo el mundo le provoca curiosidad y nunca hemos visto u oído nada ni de pasadizos ni de sucesos paranormales. Además, actualmente se encuentra vigilado por múltiples cámaras de seguridad de varios tipos y tampoco han arrojado nada".

El testimonio contrasta con las excursiones e historias que se cuentan. Desde ruidos, luces y presencias paranormales a gente que siente una temperatura más fría en el edificio. La mayoría de documentos en vídeo o texto son de hace ya algunos lustros, pero ninguno es claro o científicamente comprobable. La historia del edificio, que se construyó a mediados del siglo XIX, es bastante extensa pero no difiere demasiado del resto de propiedades similares: grandes construcciones de familias adineradas que albergan en ella la vida, el trabajo y las peripecias de mucha gente. A la espera de que su leyenda tome forma real, de momento, se alquila el Cortijo Jurado.