Destinos baratos para coger un vuelo desde Málaga este mes de abril

Abril es un mes sensacional para aprovechar algún tramo de tus vacaciones y organizar una escapada. Los vuelos suelen estar a precios más bajos de lo habitual tras la Semana Santa e incluso con poco tiempo puedes preparar una escapada de esas que revitalizan, ya sea con tu pareja, familiares o amigos. Si estás dudoso con qué destino elegir aquí van algunas propuestas que te proponemos a precio de ganga, destinos para volar barato desde Málaga este mes de abril.

Tánger (Marruecos)

Marruecos, por la cercanía con Málaga, siempre ofrece oportunidades muy económicas para tomar un vuelo. La conexión con Tánger suele ser una opción ideal, y una vez allí, ya te puedes mover con mayor soltura por otros puntos del norte de África. En menos de una hora estarás en Tánger con esta conexión desde el jueves 13 al lunes 17. El jueves casi no cuenta, ya que el vuelo aterriza a las 21:30 horas, pero son cuatro días para ver por completo la ciudad sólo por 20 euros. Es mágica y regala paisajes imposibles, tranquilidad, ocio y desconexión completa para disfrutar puntos tan especiales como la Plaza 9 de abril, lo conocido como Zoco grande; Medina de Tánger y su respectivo zoco chico, sus calles y el Hotel Continental; el Puerto de Tánger o Kasbah.

Ibiza (España)

Ibiza no descansa y ya en el mes de abril comienza a sorprender con su clima y temperatura y deja a la vista todo su potencial, sus infinitas playas y calas y las mil y una sorpresas que ofrece su naturaleza. Además la temperatura de discotecas comienza a entrar en calor y si te gusta la fiesta, nunca defrauda. Del martes 18 al sábado 22 de abril por sólo 25 euros, aunque el sábado el vuelo sale a las 7:55 –hay una opción por 33 euros que permite volver a las 22:55 por 33 euros–. Cala Salada y Saladeta, d'Hort, Conta, Vadella, San Vicent o Gracioneta son imprescindibles si quieres foto de postal, además de un día en Formentera.

Bilbao (España)

Cinco días completos en Bilbao son suficientes para disfrutarla de arriba a abajo. La ciudad es una de las más versátiles, que invita a ella en cualquier estación. Sus pintxos y su gente, su noche y su naturaleza. Del Museo Guggenheim a la Catedral de Santiago o del Teatro Arriaga Antzokia a la Basílica de la Virgen de Begoña. Del miércoles 19 al lunes 24 de abril por sólo 53 euros con Vueling, aunque este último día el vuelo sale a primera hora. Ganga que no tardará en esfumarse.

Gran Canaria (España)

De viernes 21 a lunes 24 a Las Palmas de Gran Canaria por sólo 33 euros, ¿alguien da más? Unas dos horas y media llegas a uno de los puntos de España donde el clima siempre responde, donde su naturaleza ofrece un sinfín de opciones para desconectar y disfrutar de ella. Salida a primera hora y vuelta en las mismas condiciones. Las Dunas de Maspalomas es una instantánea que no debes perderte, así como visitar Molino Quemada, Roque Nublo, Tejeda, Gáldar o Arucas.

Lisboa (Portugal)

Lisboa no suele ser una opción barata en cuanto a vuelos desde Málaga y es por eso por lo que esta opción a 37 euros es una de esas que no debes dejar para. Salida el sábado 22 de abril a las 9:25 y vuelta el jueves 27 a las 22:15. Prácticamente seis días para aprovechar una de esas ciudades que debes visitar una vez en la vida. Si nunca has estado en Lisboa ese viaje te enamorará y hará merecer la pena la compleja vuelta que tiene esta propuesta. Lisboa es cosmopolita, es romántica y tiene un encanto decadente que te cautivará. Hay varios puntos culturales, como el Museo Nacional del Azulejo o el Museo Calouste Gulbenkian, además de alguna que otra iglesia como la de Santo Domingo o Sé, la Catedral de Lisboa.