Málaga, una de las provincias españolas donde menos tacos se dicen según un estudio

Los malagueños, por naturaleza, tienen una más que peculiar forma de hablar, no sólo su andaluz malagueñizado, con mil y una variantes según el pueblo que visites de toda la provincia. Son muchas nuestras palabras propias, las que surgen de nuestra forma de conversar con amigos o familiares pero sin duda no faltan también los tacos, aunque en la ciudad no se suelen decir de forma tan habitual como en otras provincias.

Y es que según un estudio llevado a cabo por la plataforma Preply, que se encarga del aprendizaje online de idiomas, asegura que Málaga es una de las ciudades que menos palabrotas usan en su día a día con una media por persona de unos siete tacos, por debajo de la media que se sitúa en 9 y lejos de la cabeza que ocupan Santa Cruz de Tenerife (16), Granada (13) o La Coruña (12). Bien es cierto que con el tiempo el español se ha ido convirtiendo día tras día en un lenguaje menos formal, sobre todo en las últimas décadas, y el uso de tacos y palabrotas forma parte de esta evolución.

Este informe analiza los orígenes y usos que se hacen de las palabrotas en España, y da respuesta a aspectos como los lugares y situaciones donde más tacos se dicen o aquellos casos ante los que evitamos hablar mal. Según la encuesta realizada, los españoles dicen una media de nueve tacos al día, una cifra menor al promedio de otros países como Estados Unidos (21), Polonia (19), Reino Unido (10) o Alemania (10). Por su parte, en países como Italia (9) o Brasil (7), la media es igual o inferior a la de España.

Para determinar qué áreas dicen más palabrotas en España, el estudio recogió con qué frecuencia se usan tacos diariamente en diferentes zonas del país. Así, los resultados desprenden que Santa Cruz de Tenerife, Granada y La Coruña-Oleiros-Arteixo son los territorios españoles que más tacos utilizan cada día, con una media de 16, 13 y 12 palabrotas diarias respectivamente. Por su parte, Las Palmas (5), Alicante-Elche, Valencia, Cádiz, Sevilla y Málaga (7) son las zonas que menos tacos emplean.

A la vez han lanzado algunos datos de interés como que los resultados demuestran que los hombres usan palabrotas con más frecuencia (10,41 veces al día) que las mujeres (7,86 veces al día). Por otro lado, las generaciones más jóvenes tienen mayor tendencia a decir palabrotas: de media, los españoles de entre 16 y 24 años dicen unos 11,64 tacos diarios, frente a los encuestados de más de 55 años, que usan palabras obscenas 4,25 veces al día.

La lista completa de las ciudades que dicen más tacos de España