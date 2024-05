Día Mundial de Star Wars: el mejor plan en Málaga para los amantes de la saga

Este 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Mundial de Star Wars. La popular saga cinéfila que creó George Lucas cuenta con millones de seguidores de su mundo espacial alrededor de todo el mundo que se unen en este día cada año para rememorar la saga y pegarse un atracón de algunas de sus trilogías. Esta fecha se popularizó debido a un juego de palabras con la frase May the Force be with you, la clásica frase de "que la Fuerza te acompañe" tan repetida durante todas las películas.

En inglés, la fecha se pronuncia may the fourth, que suena similar a la frase mencionada anteriormente, lo que llevó a los fans de la franquicia a adoptar el 4 de mayo como el Día Mundial de Star Wars. A nosotros, este día no se nos ocurre un mejor plan para celebrar este día en Málaga que con una visita al Museo Aeronáutico de Málaga.

A menudo pasa desapercibido para muchos conductores que transitan por la antigua carretera Nacional 340, justo en las proximidades del aeropuerto de Málaga. Sin embargo, un par de aviones que forman parte del Museo Aeronáutico de Málaga son visibles en la zona cercana a la rotonda que marca el desvío hacia el área aeroportuaria de la capital de la Costa del Sol, junto a la fábrica de San Miguel.

El Museo Aeronáutico de Málaga esconde en esa área cercana a las pistas del aeropuerto muchas piezas de la historia de la aviación de diferentes épocas: cuatro aeronaves, la terminal histórica del aeropuerto de Málaga con parte de sus herramientas, motores, un helicóptero antiguo, una torre de control histórica, cajas negras, vehículos variados y dos simuladores de vuelo: uno de una nave Soyuz que permite viajar al espacio y, el que no tras hoy hasta aquí, uno que simula un viaje en la famosa X-Wing de Star Wars. Esta es solo una parte de la colección, que también incluye exposiciones temporales.

Cabe destacar que el Museo Aeronáutico de Málaga es de entrada gratuita y permite a sus visitantes... ¡tocarlo todo! Con este distintivo enfoque, el museo adopta el lema "toca y aprende", y la mayoría de las piezas que alberga cumplen con este principio. Entre las atracciones más destacadas de sus salas se encuentra la zona de simulación. Aquí, los visitantes pueden experimentar el pilotaje de una nave espacial como la famosa Soyuz y la mencionada X-Wing, la joya de la corona y uno de los modelos más emblemáticos de la saga Star Wars.

El simulador de la nave espacial brinda la experiencia de presenciar el despegue y la entrada a la atmósfera controlando una de las naves más relevantes en la historia de la exploración espacial humana. Con un aire más cinematográfico pero igualmente emocionante, especialmente para los seguidores y amantes de todo el universo Star Wars, está el X-Wing, donde puedes asumir el control mientras te enfrentas a los ataques enemigos. Es todo un desafío que supera en emoción a los videojuegos que simulan situaciones similares, y cautiva a la mayoría de quienes se aventuran a probarlo, sobre todo en un día tan especial como el Día Mundial de Star Wars