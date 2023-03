El nuevo e impresionante mural en el centro de Málaga en honor a The Mandalorian de Disney+

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenó este pasado miércoles en Disney+ y la plataforma ha elegido a Málaga para promocionar este gran spin off de la saga Star Wars que cuenta las aventuras de El Mandaloriano (en español) y de Grogu, o como mucho le conoces, Baby Yoda. Desde hace pocos días, en la barriada del Soho, concretamente en calle Tomás Heredia, se puede contemplar un excepcional mural en referencia a esta aclamada serie en el que se puede apreciar el casco que emplea el actor Pedro Pascal –también de The Last Of Us– en la serie.

El mural, con trazos que hace recordar a Pablo Picasso, está realizado por el artista urbano andaluz Miguel Ángel Belinchón, Belin, bajo encargo de Disney+. En él se puede leer también una de las frases más repetidas durante las tres temporadas de The Mandalorian: "Este es el camino". Esa es la consigna a la que hacen referencia los mandalorianos, como una especie de oración en la religión que procesan y su condición de mandaloriano. Es de hecho esa condición la trama principal de esta tercera temporada, ya que tras romper su juramento mandaloriano y quitarse su casco, quiere viajar a Mandalore para redimirse tras la transgresión cometida por hacerlo.

La serie se convirtió en muy poco tiempo como un gran éxito de la plataforma de Disney+, principalmente por sus personajes, tanto El Mandaloriano que interpreta el carismático Pedro Pascal, como Grogu, por su ternura y capacidades. Sus dos primeras temporadas han gozado de una gran acogida y han dado pie a nuevas producciones como El Libro de Boba Fett, donde aparece El Mandaloriano, y las próximas producciones programadas para lo largo de 2023, Ahsoka y Skeleton Crew. Ya está confirmada una cuarta temporada de The Mandalorian.

El barrio del Soho destaca en los últimos años por esta faceta, por ser un nido de grandes murales, de contar en sus paredes con notable y destacado arte urbano, de grandes firmas y artistas emergentes. Por ejemplo desde el CAC son visibles dos de los más imponentes el piloto de D*Face y la mujer de Obey, ambos de Shepard Fairey. Solo hace falta darse un paseo por sus calles para encontrar muchas más muestras de este arte urbano que hace destacar la zona y la creatividad.