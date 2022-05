Dinosaurios argentinos junto a arrecife de coral malagueño

Antes de que todo fuese campo fue fondo marino. En realidad, casi todo. La paleontología reconstruye la vida en el planeta Tierra y sus hallazgos se remontan a tiempos casi inverosímiles. Si no es fácil imaginar la vida hace apenas unos miles de años, proponerle al cerebro un viaje de más de 200 millones de años puede ser complicado, aunque es posible. Empezaban a poblar el planeta los dinosaurios y los continentes aún estaban lejos de distribuirse de una manera remotamente parecida a la actual. Aún no existía el océano Atlántico y ya vivía por entonces un arrecife de coral en lo que, 200 millones de años después, acabó por ser el término municipal de Estepona. Junto a otros fósiles de varias partes de Andalucía y una colección de réplicas de esqueletos de dinosaurios encontrados en La Patagonia de Argentina, el arrecife de coral se puede ver en el Museo Paleontológico de Estepona.

Si con la película de Steven Spielberg Jurassic Park (1993), la paleontología acaparó algunos focos entre el gran público, acabó la década de los 90 con la etiqueta de aburrida colgado del personaje de Ross en Friends. Pero la atracción por los dinosaurios que creó la cinta de Spielberg ya no se desactivaría, con el pago de público por la periodicidad de las modas, son un reclamo por la espectacularidad de los restos de un tiempo remoto o las recreaciones de animales ya extintos. La imaginación también tiene su punto en la experiencia de un museo de este tipo que permite tener una visión diferente del tiempo, los elementos geográficos y la propia vida en el planeta. El arrecife de coral dejó de vivir hace unos 210 millones de años, y es el fósil más antiguo de los encontrados en Estepona. La localidad malagueña tiene yacimientos como el de El Velerín en el que se han encontrado multitud de fósiles, especialmente de la épica del Plioceno (menos de cinco millones de años), pero su museo cuenta también con patrimonio encontrado en la Sierra Norte de Sevilla, Casares y otros puntos de Andalucía.

El Museo Paleontológico de Estepona amplió sus fondos este invierno y ofrece un recorrido por diferentes épocas con varias salas y también elementos geológicos más allá de los fósiles. Otro de los reclamos en el espacio expositivo son las réplicas de dinosaurios encontrados en la región argentina de La Patagonia. Más concretamente, de algunos de los expuestos en el Museo Paleonteológico Egidio Feruglio MEF de la ciudad argentina de Trelew. Uno de los centros de referencia en la disciplina y que cuenta con los más de 180 huesos que han hecho posible reconstruir el esqueleto de dinosaurio más grande del mundo, el Patagotitan. Un titanosario de 40 metros de longitud y ocho metros de altura que se excavó en 2013 junto a otros seis herbívoros gigantes más en la provincia de Chubut, en el Sur de Argentina. Es la joya del centro MEF que también cuenta con otros elementos muy estudiados y espectaculares.

En Estepona se puede ver una réplica del esqueleto del Piatnitzkysaurus floresi, un dinosaurio encontrado también en Chubut y descrito por José Fernando Bonaparte en 1979. Se trata de un animal cuyos restos se han encontrado también en otros lugares del mundo y da buena cuenta de un animal jurásico que se ha recreado en las películas sobre el tema y tiene un tamaño no tan desorbitado como la mayoría si se compara con un humano. No es el único en las instalaciones esteponeras que dedica una de sus salas a las réplicas de esqueletos de dinosaurios. Además, se pueden ver una exposición de moluscos marinos de la actualidad, fósiles de las diferentes etapas terrestres, rocas y minerales entre los que predominan los hallados en Sierra Bermeja, o una exposición de invertebrados marinos del Plioceno. Está en la plaza de toros de Estepona y no queda lejos de algunos de los yacimientos romanos de la costa oeste malagueña.