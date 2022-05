Fiestas y despedidas de soltera en un barco, opciones al alza

Hace ya tiempo que el ocio en embarcaciones se ha extendido en la costa mediterránea malagueña. Es fácil encontrar varias opciones de viajes que elegir en la mayoría de puertos de la costa mediterránea que baña la provincia de Málaga. De Nerja a Sabinillas en todos los puertos se puede aprender a manejar diferentes tipos de embarcaciones, alquilarlas (con o sin la tripulación necesaria) para navegar por la costa, hacer rutas para tratar de ver delfines o para pasar una jornada en alta mar tomando el sol y dándose un baño. Las navegaciones también han entrado entre las opciones que ofrecen las agencias de viajes, excursiones u organización de eventos.

Despedidas de soltera, de soltero, cumpleaños y cualquier tipo de evento similar pueden celebrarse en yates, catamaranes, veleros y otras embarcaciones. Pero también abunda el paseo en barco como parte de esa celebración de varios días. Las empresas que programan, reservan y organizan, por ejemplo, las despedidas de soltería ofrecen actividades como paseos en limusina, sesiones de paintball, o rutas de dos a tres horas con chapuzón y picoteo incluidos en un barco. Las fiestas y despedidas en barcos son una opción al alza en los últimos tiempos y empresas como Party Boat están también al alza.

Además, la polémica suscitada en el centro de Málaga capital por el poco civismo de este tipo de celebraciones ha abierto el debate sobre un tipo de fiesta que sufren también otras localidades de la Costa del Sol como Torremolinos o Benalmádena que reciben bastantes visitantes nacionales y extranjeros con intenciones de celebrar su próxima boda.

Cataramares, yates y veleros

En el capítulo 12 de la temporada 11 de Los Simpsons, la familia se queda a cargo de la mansión del señor Burns y Homer coge el yate Gone Fission [Me fui a fisionar] y se va de fiesta con sus amigos a aguas internacionales, un clásico de la serie que ha saltado a la era del meme con varias opciones visuales entre la que destaca la pelea de monos a navaja. Se emitió por primera vez en enero del 2000 y la ficción estadounidense caricaturizaba las cosas permitidas en aguas internacionales que no pueden hacerse en tierra. Este tipo de fiestas tuvo su particular moda en los 90 en los Estados Unidos y el aquí llevan ya lustros proliferando este tipo de negocios. Además, son una buena manera para que los propietarios de embarcaciones amorticen su inversión alquilando la nave.

Sin salirse de la legalidad ni de las aguas españolas, la Costa del Sol ofrece muchas posibilidades para una fiesta en un barco. Los yates, por ejemplo, tal vez no sean la opción más económica, pero sí es bastante confortable y sirve para que un grupo no demasiado extenso de personas puedan pasarlo bien en el mar durante el tiempo que contrate. Por menos de 600 euros al día, se puede alquilar un yate con capacidad para ocho personas en los embarcaderos de Málaga o Benalmádena.

Los atardeceres, los amaneceres y los días en los que el mar está en calma suelen ser los momentos con más demanda y los catamaranes son otra opción que ofrece muchas categorías. Del mismo modo que los veleros, hay de diversos tipos y con muy variados equipamientos que van desde cocinas, frigoríficos, camas o varios baños en el barco. Hay varios portales web para encontrar barcos en alquiler de cualquier tipo, con patrón e información detallada al respecto. Click & boat puede ser de las más conocidas y tiene una gran oferta de barcos en alquiler en la provincia de Málaga.