Forbes coloca a Málaga como la mejor alternativa del mundo a las grandes capitales

La prestigiosa y reconocida revista Forbes ha elegido a Málaga como la mejor ciudad del mundo como alternativa a las grandes capitales, las habituales reinas de cada país por su importancia política, geográfica y por densidad poblacional. Según un estudio del que se hacen eco, en el que se han tenido en cuenta 420 ciudades de 89 países diferentes, Málaga es la más destacada de todo el mundo, por encima en el caso de España de Barcelona.

"Encabezando la lista en España está Málaga, un país cuya capital, Madrid, ya está eclipsada por su vecino costero más famoso, Barcelona. Pero Barcelona no es la segunda ciudad elegida, quizás gracias a su reputación como un punto turístico enloquecido que ya está repleto de visitantes", justifican esta elección desde Forbes como ciudad alternativa a la capital, la mejor según este estudio.

Sobre Málaga destacan sus "hermosas playas" y algunos de sus monumentos "gratuitos", poniendo en el foco tanto La Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro, de los que apuntan que "están atrayendo a gente de muy lejos". "El lugar de nacimiento de Picasso y el hogar del Museo Picasso (¡gratis los domingos!), visítelo usted mismo y pronto verá por qué los ojos del mundo se están volviendo hacia este impresionante rincón de Andalucía", reseñan sobre el carismático y mundial pintor y los museos que se agolpan en las calles del centro.

Y es que para Forbes, que destaca principalmente por su información sobre las grandes fortunas del mundo, no siempre las capitales son ese foco de identidad que define a un país: "Aunque es difícil argumentar que la capital de un país suele ser la ciudad más impresionante que tiene para ofrecer, ciertamente no siempre es así. De hecho, una ciudad capital es a menudo un microcosmos que se encuentra aparte del país en el que reside y no muestra mejor la cultura y la magia de su gente y su historia".

La noticia, que se titula Explore This Map Of The World’s Best Alternative Capital Cities (Explore el mapa de las mejores alternativas a las capitales del mundo), pone por encima a Málaga de otras grandes ciudades europeas y del mundo como son Lyon (Francia) Split (Croacia), Casablanca (Marruecos), Múnich (Alemania), Osaka (Japón) o Vancouver (Canadá). En la foto con la que ilustran a Málaga aparece uno de sus municipios, Ronda, con el Tajo como protagonista.