Bares, tascas y barras, los 14 Soletes de Málaga en los que perder la noción del tiempo

Qué sería de la gastronomía de Málaga si no existieran los bares, las tascas y sus barras. Qué sería un malagueño sin un lugar en el que entrar y poder perder la noción del tiempo entre amigos, una buena cerveza o un sonrojante vino, y la mejor de las tapas que asoman desde el mostrador. La gastronomía de Málaga empieza y acaba en estos 14 bares, tascas y barras que selecciona con mimo y esmero la Guía Repsol, que reconoce a estos 14 establecimientos de la hostelería de la provincia con un Solete, su distinción más desenfadada. Ordenamos alfabéticamente estos 14 rincones en los que, si no te has perdido, estás tardando en hacerlo.

Arte de Tapas

En Antequera encontramos nuestra primera parada de la mano de una de las cocineras por excelencia no sólo en Málaga, sino también en Andalucía. Charo Carmona habla el tapeo con mucho acento casero. "Oportunidad única para degustar a bocados la estupenda cocina de Charo Carmona. Tapeo a base de cocina casera en el centro de Andalucía. Una excusa más para visitar Antequera", dicen desde la Guía Repsol.

Café Bar Mercado de Atarazanas

En pleno corazón de Málaga, justo en el mercado de donde beben y comen las grandes cocinas de la capital, se encuentra el Café Bar Mercado de Atarazanas, una oportunidad única en la que probar el mar con toda la identidad de Málaga. "En pleno mercado central de Málaga, es uno de esos puestos donde saborear la fritura malagueña, marisco de la bahía y verduras frescas. ¿Y un vino dulce? ¡Pues claro!", es la pincelada de la guía.

Casa Lola

Hace pocos días conocíamos que el Grupo Casa Lola abriría otro local de su marca en el centro de Málaga, el sexto en la zona. Como dice la propia Guía Repsol, "Casa Lola se ha ganado el corazón de Málaga gracias a su variada propuesta y relación calidad precio", y es que entre sus paredes hay pocos errores y mucho acierto: "De la tradición a la modernidad, de la tapa clásica a la innovadora".

El Pulguilla

"Raciones a compartir de las más clásicas recetas de pescaíto frito malagueño en el casco histórico de Nerja y a un paso del Balcón de Europa. Acierto garantizado", catalogan desde la Guía Repsol de este rincón nerjeño que es parada obligatoria tanto o más que los muchos secretos que esconde el municipio.

Fonzo

¿Quién no se ha tomado un vermú en Fonzo? ¿Y un vino? Es otro de los lugares en los que no fallar en Málaga y eso se basa en "productos ecológicos y propuestas saludables para un menú sabroso", dicen desde la Guía Repsol de esta tasca en la capital, del que también recuerdan que "siempre hay que mirar los fueras de carta".

Jordi Bar Tapas

"Dos décadas tras este negocio familiar basado en tapeo y estupendas raciones en Torre del Mar, la barriada marinera de Vélez-Málaga. Producto de la tierra y buenos vinos", apuntan, con mucho acierto, desde la prestigiosa guía con esta obligatoria parada en Torre del Mar, sea la temporada que sea.

La Farola de Orellana

Un clásico entre los clásicos en pleno centro de Málaga en calle Moreno Monroy. Raciones abundantes y tapas clásicas que no decepcionan, siempre cumple. "Tasca tradicional malagueña con buen ambiente. Con pescaíto frito, platos locales y tapas tradicionales; conviene pedir boquerones fritos y la ensalada malagueña", es la recomendación de la Guía Repsol para este Solete.

La Tranca

A La Tranca, en uno de los extremos de la siempre vívida calle Carretería, es conveniente acudir pronto y echar una larga jornada porque si no, no entras. Es uno de esos lugares en los que perder la noción del tiempo entre vinos y cervezas, con un ambiente siempre excepcional y buena música. "El eterno lugar donde tomar la primera, a la que probablemente sigan la segunda, la tercera y hasta el infinito. Buen ambiente, humor. Una tasca tradicional contemporánea", dicen desde la Guía Repsol. Se nota que han estado.

Lechuguita

"Si hay un bar para entender la idiosincrasia de la tapa andaluza es este. Amplia tradición familiar para un lugar con solera, humor y buenos bocados. Una de las mejores barras", dicen del Lechuguita, en Ronda. Si le preguntas a un rondeño sitios que recomendar a un amigo, éste está siempre entre las opciones.

Nerva

En la Victoria, el corazón de Málaga, este local es uno de los históricos que ha aguantado el paso del tiempo y ha sabido envejecer durante más de 30 años. "A este bar en el barrio de la Victoria hay que ir aunque solo sea por su inolvidable ensaladilla rusa. Autenticidad y buen hacer", escriben desde la Guía Repsol.

Pimpi Florida

Ay el Pimpi Florida. Personalmente, este que escribe tiene a esta barra entre sus favoritas de Málaga. Uno de esos lugares en los que perder la noción del tiempo, otro de esos a los que es mejor acudir bien pronto, nada más abrir, ya que si no... no entras. Mucha cerveza y mucho vino, unos buenos gambones y unas navajas, algún montadito y unas gambas al pil-pil. Para qué más. La música y el ambiente hacen el resto.

Siloe

Siloe es "para dejarse llevar" y eso es precisamente lo que le gusta a un buen malagueño. "En un rinconcito junto a la catedral de Málaga, este sencillo local ofrece buen vino y un puñado de estupendos bocados", catalogan sobre este Solete que atrapa.

Tabanko El Callejón

Fuengirola no podía faltar en esta gran selección con el Tabanko El Callejón, clásica taberna en la que perder la cuenta de las cervezas. "Al más puro estilo del tabanco jerezano, este amplio local de ambiente taurino apuesta por el marisco, el pescaíto frito y las recetas tradicionales con cerveza bien fría", mencionan desde la Guía Repsol.

Taberna La Niña del Pisto

Pisto y salmorejo, y no precisamente por ese orden (o sí). La Taberna La Niña del Pisto es uno de esos lugares que no pueden faltar en tu visita a Marbella. Si no pregúntale a un marbellí.