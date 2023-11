Ideas para aprovechar el puente de diciembre con una buena y barata escapada

Se acerca el puente de diciembre, una oportunidad perfecta para realizar esa escapada que has estado posponiendo durante todo el año. Si te preocupa el presupuesto, te presentamos algunas opciones nacionales que te permitirán disfrutar de una breve escapada desde Málaga o, si tus vacaciones pendientes lo permiten, aprovechar extendiéndolo algunos días más en diciembre, con los dos festivos en medio de la semana.

Madrid

Madrid ofrece tantas opciones que resulta difícil decidirse. Madrid es siempre una excelente elección, y en estas fechas previas a la Navidad, la ciudad ya se encuentra adornada y lista para ser disfrutada. Además, es un destino al que se puede llegar en vehículo propio, aunque siempre hay opciones como el AVE o vuelos que, planificados con antelación, resultan accesibles. Ya sea que busques la Madrid cultural, gastronómica, festiva o de compras, encontrarás lo que desees.

Toledo

Toledo tiene tanta magia que es difícil no enamorarse de sus calles, que te transportan a otra época. La historia impregnada en cada baldosa o pared la destaca como un destino siempre acertado para cualquier escapada, especialmente durante el puente de diciembre. Al igual que Madrid, ofrece la posibilidad de ir en coche, aunque una vez llegues a la ciudad, no te hará mucha falta. La cultura y la religión están intrínsecas en cada rincón, y podrás disfrutar de todo lo que ofrece a nivel arquitectónico. La catedral, de estilo gótico, y la mezquita del siglo X son imperdibles, por no hablar de las impresionantes vistas.

Sevilla

La capital andaluza siempre es una buena opción para escaparte unos días, principalmente por su cercanía con Málaga y la posibilidad de hacer el viaje en coche, evitando el trasiego del aeropuerto y permitiéndote desplazarte cómodamente una vez llegado a tu destino. Hay varias paradas obligatorias en Sevilla, como el Parque de María Luisa o la Plaza de España, así como la Torre del Oro, la Catedral de Sevilla o La Giralda. Varios días en Sevilla dan para mucho, así que ya que estás, déjate caer por la aventura en Isla Mágica.

Barcelona

Barcelona es una fusión de culturas, historias y creatividad que cautiva a cualquiera que la visita por primera vez. Es uno de esos destinos que ofrece vuelos muy económicos si se es previsor. Su estructura arquitectónica, el modernismo, la Sagrada Familia, el Park Güell, la Casa Batlló... son algunos de sus puntos de interés. Al igual que en Sevilla, si buscas aventuras, tienes cerca PortAventura.

Zaragoza

Si nunca has estado en Zaragoza, tal vez ha llegado el momento. Su visita ofrece mucho que ver a nivel arquitectónico; por encima de todo destaca la Basílica del Pilar y todos sus alrededores. No debes dejar pasar la oportunidad de ver el Museo De Goya, el palacio árabe o el foro romano. El tapeo también está arraigado en la ciudad, por lo que probar su gastronomía hará las delicias de todos.