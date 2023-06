Lugares donde celebrar la mágica noche de San Juan en la provincia de Málaga

Este próximo viernes 23 de junio es la Noche de San Juan, un fiesta mágica en la que las playas se abarrotan de gente para festejar en torno a amigos y familiares conmemorando a San Juan Bautista. Alrededor de la provincia, muchos de sus municipios costeros celebran en algunas de sus playas en torno a esta fiesta donde quemar el júa en la noche de San Juan es un clásico.

Málaga capital

En Málaga capital, prácticamente todas sus playas tendrán actividad durante esta noche pero será especialmente la Playa de la Misericordia la que acogerá la programación preparada por parte del Ayuntamiento, y desde donde veremos explotar y llenar de color el cielo numerosos fuegos artificiales. Para esta ocasión, el júa elegido será en alusión al Málaga CF, que esta temporada descendió de categoría. Los espectáculos musicales no faltarán. Desde las 22:30 horas, a la altura de la Glorieta 1º de Mayo habrá música y baile de la mano de la orquesta Ritmo andaluz; a las 0:00 horas la quema del júa, y tras él, el espectáculo piromusical.

Estepona

En Estepona tampoco faltará la fiesta. La Noche de San Juan se celebra en la Playa de la Rada donde tendrá lugar la quema de los júas participantes en el concurso y habrá, desde las 22:00 horas, la actuación en concierto de Javier Ojeda con Más de 2.000 noches sin dormir, junto a Daniel Casares, Samuel Hope, Adolfo Díaz (Airbag) y Julia Martín. En el paseo marítimo también habrá un Mercado Mágico del jueves 22 al domingo 25 de junio y un amplia número de actividades complementarias, con pasacalles y exhibiciones.

Torremolinos

En Torremolinos tampoco faltará la acción. - La Hermandad de Marineros Virgen del Carmen de la Carihuela celebra la que es ya su tradicional moraga de San Juan tanto el viernes 23 y sábado 24 de junio. Habrá hogueras, actuaciones, música en directo y también servicio de barra a precios populares. Tendrá lugar en la zona de playa junto a la Plaza del Remo y actuarán grupos como Mr. Propper y Capitán Vinilo.

Además, el sábado 24 en la barriada de Cantarranas de celebra su tradicional Veladilla de San Juan, un evento que se desarrollará en la calle Madame Bovary, donde también habrá servicio de barra con comida y bebida a precios populares y música en directo a cargo del grupo Al-Andalus.

Rincón de la Victoria

En el Rincón de la Victoria la Noche de San Juan se vivirá en la Playa del Tajo, donde habrá música en directo, DJs y, cómo no, fuegos artificiales. No será el único lugar con actividad ya que también en Torre de Benagalbón se repartirán casi 800 espetos de sardinas y en La Cala del Moral no faltará la quema de los júas.

Torre del Mar

En Torre del Mar será la Playa de el Copo la que centre la noche mágica de San Juan. Allía habrá actuaciones en directo a las 21:00, 22:00 y 0:15 horas de El regreso de la década, Efecto Pasillo y We are Sau. También habrá reparto de sardinas y los imperdibles fuegos artificiales y concurso de júas.