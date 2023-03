Málaga tiene 9 nuevos restaurantes con Solete de la Guía Repsol para perderse esta Semana Santa por el interior

Con motivo de la entrada de la Semana Santa, la Guía Repsol lanza e incorporar 300 nuevos restaurantes que han logrado la distinción de Soletes en su prestigiosa lista. "Los Soletes para perderse son esos sitios que recomendarías a un amigo para comer o tomar algo en las pueblos de todas las provincias españolas", y en concreto en Málaga han ido a parar nueve de estas distinciones repartidos por toda la provincia, desde Gaucín a Álora, pasando por Júzcar o Coín, son algunos de los municipios que tienen su restaurante, bar o taberna, que merece mención durante estas fechas para probarlo.

La Bodega del Bandolero (Júzcar)

"El chef Iván Sastre muestra su buen hacer en la cocina en este restaurante alejado del circuito turístico de la Costa del Sol. Su ingrediente favorito es la castaña", destacan en la Guía Repsol sobre La Bodega del Bandolero, en Júzcar, un pueblo repleto de casas azules al que visitar en cualquier momento del año.

Nómada del Genal (Faraján)

"Irene y Gabriel pusieron en marcha este negocio durante la pandemia y se ha convertido en un rayo de sol para el Valle del Genal. Tapas, platos típicos y actividades culturales", todo en uno en Nómada del Genal, al menos desde la visión de los expertos de la Guía Repsol que le catalogan como Solete.

Bodegón Juan María (Canillas de Aceituno)

Todo un clásico, así catalogan este restaurante que no tiene desperdicio en Canillas del Aceituno. Si vas a hacer una visita, ya tienes restaurante: "Con el chivo lechal malagueño al horno como principal atractivo, el 'Bodegón Juan María' es todo un clásico de Canillas de Aceituno, en la comarca de la Axarquía".

Bar Quini (Yunquera)

"Bar de pueblo en su máxima expresión: atención cercana, platos caseros, mucha cuchara y menú del día entre semana. Carnes asadas, revueltos de setas y migas forman la carta", con semejante descripción que hacen desde la Guía Repsol, lo único que espero es que no leas esto antes de la hora de comer.

Nakara Sushi Bar (Cártama)

"Proyecto personal del chef Jesús López en un lugar insospechado al norte de Málaga. Sabores nipones en el valle del Guadalhorce", dicen sobre Nakara Sushi Bar, si eres un enamorado del sushi, como yo, ya tienes un nuevo objetivo que probar en Cártama

Casa Paco (Coín)

"Una barra con deliciosas tapas, una terraza y un cómodo comedor para una propuesta kilómetro cero con lo mejor de la huerta local como base", dicen sobre Casa Paco en Coín, donde comer bien está asegurado.

Azulete (Gaucín)

En Gaucín, otro pequeñito pueblo de la Serranía de Ronda "Daniela y Gabriel proponen una cocina con verduras de temporada y productores locales", si andas por allí o estás cerca, apúntate el nombre.

Fonda La Pepa (Carratraca)

Si no conoces la Fonda La Pepa es que no eres de Málaga, más delito si eres de Carratraca. "Pepa abre el salón de su casa para ofrecer un menú absolutamente casero. No hay carta, pero suelen ofrecer gazpachuelo, carnes en salsa, arroz caldoso y chorizo a la canela", escriben sobre este mito de la gastronomía malagueña.

La Garganta (Álora)

"Platos locales como la sopa perota, la porra o la pierna de chivo lechal malagueño con unas extraordinarias vistas al Caminito del Rey", dicen sobre La Garganta, un particular restaurante ideal tras completar la travesía de una de las gargantas naturales más espectaculares de España.