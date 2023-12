María José Llergo, en concierto en Málaga este miércoles: últimas entradas

María José Llergo actúa este miércoles 20 de diciembre en Málaga. La cordobesa arrasó este pasado octubre su última gira, Ultrabelleza Tour, nombre también de su último disco con el que girará por Estados Unidos tras recorrer toda España. Málaga, en concreto el Teatro Cervantes, es una de sus paradas en el camino de la talentosa artista, una de las grandes voces emergentes del panorama nacional que está llamando la atención a nivel internacional.

La pozoalbense busca trascender desde la diversidad que defiende, así como a través del mestizaje y el poder de su voz, con esas raíces andaluces que tanto representa, donde brilla el flamenco pero donde también busca sonidos trasgresores como la electrónica, bases más afines al hip hop e incluso algo de la cultura rave. Ese cóctel de sonidos sumado a su voz y esencia, dan fruto a Ultrabelleza, su último trabajo y con el que María José Llergo estará en Málaga este miércoles.

María José Llergo puede decir a sus 24 años que tiene un Goya, el que obtuvo en la pasada edición de 2022 por su composición e interpretación para la película Mediterráneo, que le valió para ganar el Goya a Mejor Canción Original. La cordobesa estará sobre el escenario junto a Julio Martín, su teclista y hombre del sintetizador, y Carlos Sosa a la percusión y los samplers.

Tras cimentar su carrera y esencia en el flamenco más puro, Llergo va más allá y explora otros géneros como pocos lo hacen, manteniendo su esencia, su sentimiento y carisma vocal, pero haciendo un viaje por los pilares de la canción española con sonidos urbanos, modernos y transgresores que la colocan en un nuevo escalón, aunque manteniendo también los clásicos que les han colocado donde está ahora.

Te espera en el mar, Mi nombre, Me miras pero no me ves, Nana del Mediterráneo o su homenaje a una de las más grandes con Pena, penita, pena sonarán seguro en este concierto de María José Llergo en el que saca toda su Ultrabelleza con temas como Superpoder o Rueda, rueda.

Entradas para el concierto de María José Llergo en Málaga

Las entradas para el concierto de María José Llergo este miércoles 20 de diciembre en Málaga, a las 20:00 horas en el Teatro Cervantes, están ya agotándose. Las entradas más baratas, en paraíso, tienen un precio de 12,29 euros, aunque la horquilla de precios se eleva hasta los casi 60 euros que cuesta la butaca en el palco principal.