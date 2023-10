Música a la luz de las velas en Málaga: fechas y horarios en octubre de Candlelight

Desde que Candlelight llegó a Málaga, se ha transformado en uno de los eventos más destacados para el fin de semana. Ha sido ampliamente aclamado en la provincia, y hay múltiples actuaciones programadas para los próximos meses. Estos conciertos a la luz de las velas, en un entorno inigualable, elevan la experiencia musical a un nivel superior, interpretando clásicos de la música clásica, del rock y los mejores temas de bandas como ABBA o Coldplay.

En las próximas semanas, Candlelight tiene programado cuatro conciertos en Málaga, y las entradas están volando, como siempre. La próxima fecha en el calendario es este domingo 8 de octubre, un evento especialmente destacado que se llevará a cabo en el Museo Carmen Thyssen de Málaga y que presentará algunas de las mejores canciones del mítico grupo ABBA, en un tributo muy especial. Temas como Dancing Queen, SOS, Money, Money, Money, The Winner Takes it all, Voulez-Vous o Angeleyes, estarán entre su programa. Había dos horarios disponibles, uno a las 20:30 ya agotado, y otro a las 22:15 horas, y los precios de las entradas oscilan entre 31 y 44 euros.

El viernes 20 de octubre, se llevará a cabo no uno, sino dos Candlelight diferentes, ambos en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. El primero será un tributo a Ludovico Einaudi, con el que sonarán piezas como I Giorni, Le Onde, Primavera, Elegy for the Arctic y In Un’Altra Vita. Estas piezas serán interpretadas por Natalia Kuchaeva al piano. Este será a las 17:45 horas y las entradas oscilan entre los 23 y 32 euros. El otro, a las 19:45 horas, será un tributo a Coldplay de una hora de duración con temas como Clocks, Don’t Panic, Paradise, In My Place, Yellow, Sky Full of Stars o Viva la vida en su programa. Con dos tramos de entradas agotadas, sólo quedan a 28 y 32 euros.

Igualmente esperado es el Candlelight Premium del sábado 21 de octubre, en el Museo Carmen Thyssen Málaga, de Bandas Sonoras Mágicas que será presentado por el cuarteto de cuerda Cuarteto Origen, y que rendirá homenaje a clásicos del cine y la televisión tan renombrados como Up, Toy Story, Frozen, Pocahontas, Mulan, El Rey León, Los Vengadores, The Mandalorian o Piratas del Caribe, entre otras. En este caso, los horarios de las actuaciones son a las 20:30 y a las 22:15 horas. Las entradas están disponibles en un rango de precios entre 24 y 44 euros.

El último Candlelight programado para este octubre tendrá lugar el sábado 28 de octubre, y será otro tributo, esta vez en honor a la legendaria banda británica Queen y su icónico líder, Freddie Mercury. El cuarteto de cuerda Cuarteto Résonance será el encargado de interpretar grandes éxitos de la banda, como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You, We are the Champions, Love of my life, Don't Stop me now o Under Pressure, entre otros. Habrá dos horarios, a las 20:30 horas y a las 22:15, con precios de us entradas entre 31 y 44 euros.