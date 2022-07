Río Castor y charca de Las Nutrias, cauce de agua entre mármol blanco de Málaga

Es uno de esos elementos naturales que se dan en la cuenca mediterránea malagueña: un pequeño río que nace en las montañas próximas al mar y desemboca en la costa de Estepona bautizando una zona del litoral de buenas playas y lugares bonitos frente al mar. El río Castor tiene menos de 14 kilómetros pero su curso está lleno de sorpresas y sitios bonitos por los que pasear, entre los que se encuentra la charca de las nutrias, una poza de agua que se extiende después de que la acción del río sobre el terreno descubra el mármol blanco de esta parte de la sierra malagueña. Un lugar por el que pasear por el mismo cauce del río e ir encontrando las postales y parajes curiosos alrededor de su pequeña cuenca, una de las más vistosas en la provincia de Málaga.

El Castor nace en el entorno de la sierra de Los Bermejales, cerca de Estepona. Es un lugar que en los últimos años ha tenido mucha repercusión en los entornos ciclistas. La subida a Peñas Blancas no sólo es uno de los lugares de la provincia malagueña en los que sentirse un ciclista de élite, también es un sitio de alto valor natural que no está lejos de la línea costera y que ofrece muchos senderos, rutas y rincones en los que disfrutar de la naturaleza. Pero volviendo al río Castor, se trata de un pequeño cauce y uno de los puntos más llamativos de los paseos que ofrece es la charca de las nutrias. Un remanso de agua al que se puede acceder con un recorrido que no es muy extenso a pie y que es uno de los puntos más bonitos del río Castor, aunque no el único. La charca de Las Nutrias es un punto al que llegar a pie, la salida 16 de la autovía A-7 es un buen punto para desviarse y llegar hasta el final de los caminos asfaltados cercanos a la charca. Una buena referencia es la entrada al Parque Cultural Camino del Castro, que está a poco más de tres kilómetros de una buena huella de la charca.

Una vez en ella o sus proximidades y en función de la época del año y caudal del río, se podrá ver que tiene zonas de profundidad que no son muy hondas en el estío, pero también llama la atención la acción del agua en las rocas que deja a la vista el mármol blanco de la zona. No es algo habitual, aunque en la provincia de Málaga no es el único punto en el que se puede encontrar este mineral, es conocido cómo desde la época romana se extraía de canteras de la Sierra de Mijas y su uso se expandía por la península ibérica y muchos puntos del Mediterráneo.

Pero la charca de Las Nutrias puede ser un buen punto de partida para remontar el cauce y encontrar más formaciones especiales. Con el cuidado que hay que tener en este tipo de zonas donde el agua potable y los elementos que protegen del sol son esenciales para cualquier paseo, se pueden ver paredes rocosas espectaculares entre las que discurre el cauce del pequeño rio. El Castor cuenta, además, con bastantes especies animales a su alrededor que suele tener bastantes pinos y no demasiadas sombras. en torno al parque cultural Camino del Castro hay varias rutas y senderos que son propicios para rutas en bicicleta de montaña. Es un lugar diferente en el que pasear y disfrutar de la naturaleza aunque hay que tener en cuenta las todas las precauciones necesarias para resguardarse del calor.