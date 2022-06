Puertos en Málaga para sentirse un ciclista de élite

Sentirse como un ciclista de élite es posible. No por el rendimiento encima de la bicicleta, más bien por las recompensas que este deporte deja en quienes lo practican de manera habitual. Más allá de la obvia mejora en las condiciones físicas y mentales, el ciclismo permite disfrutar de lugares poco habituales en el día a día de cualquier urbanita de una manera diferente. La provincia de Málaga es la segunda más escarpada de España y eso deja una buena colección de cimas que afrontar, una de ellas es Peñas Blancas, en Estepona, que vivirá un final de etapa en la Vuelta a España de este año. Muchas de esas montañas son accesibles sólo con bicicletas de montaña o gravels, otras están aún por descubrir para el gran público, y también hay una buena selección de puertos imprescindibles para quienes disfruten de la bicicleta, los paisajes de montaña y el esfuerzo que implica recorrerlos. Por muy espectaculares que parezcan, dosificarse y realizar un esfuerzo acorde con la condición física que se tenga es una obviedad que a veces no se tiene en cuenta. Planificar la ruta, tener en cuenta las horas de más calor y extremar las precauciones en la carretera son puntos que todos los buenos ciclistas tienen en cuenta antes de afrontar cualquiera de estas propuestas de puertos imprescindibles en Málaga para los amantes de la bicicleta.

Peñas Blancas, Estepona

En la edición de 2022 vivirá un final de etapa (la número 12 que saldrá de Salobreña) recorriéndose los últimos cuatro kilómetros del puerto que en otros pasos de la carrera española por este punto no se habían disputado. Además, este tramo es el más duro de la ascensión junto con algún tramo del principio. Está un puerto de Primera categoría y que aprovecha la carretera M-8301. Hay un precioso mirador con un pequeño monumento a los ciclistas, aún quedan 5,3 kilómetros para la cima y dentro de ellos se deberán afrontar desniveles de hasta el 10%. El desnivel máximo está en la primera parte del puerto y llega al 15%. En total, la subida son menos de 20 kilómetros, bastante duros pero en un entorno natural muy importante y de alto valor ecológico, todo un reto para una prueba multitudinaria.

Puerto del León, Montes de Málaga

Los Montes de Málaga son un emplazamiento que tienen muchas rutas y carreteras susceptibles de ser buenos escenarios para las vueltas ciclistas, que la han utilizado en más de una ocasión, por aquí pasó en 2017, por ejemplo y es un puerto de Primera categoría. El puerto del León tiene bastantes maneras de llegar. La vieja carretera Ma-166 es una de ellas que se puede utilizar para subir para no correr peligro con el firme en desniveles favorables. También llega hasta la cima del puerto la A-7000, con mejor firme. Está cerca de la capital y, una vez subido, está la célebre venta Galwey. Si se sube desde Benamargosa (usando la Ma-3111) es una ruta con estupendas subidas y poco más de 24 kilómetros desde dicha localidad. Se pasa por Cútar, el hogar del monfí Al-Yayyar, y también se sube el alto de Santopítar antes del puerto del León. Subirlo por la A-7000 también es bastante duro, pero está muy cerca de la capital malacitana y deja lugares como la Fuente de la Reina en el camino. Un puerto para estudiar cómo subirlo y bajarlo, y que reúne dureza y buenos paisajes.

Puerto El Madroño, Igualeja

Otro puerto de Primera que no está lejos de la línea costera. La Vuelta pasó por él en la edición de 2018 y en poco más de 23 kilómetros se pasa de estar casi al nivel del mar a superar los 1000 metros de altitud. La carretera A 397 tal vez no sea la mejor para la bici cuando hay tráfico, pero es habitual ver ciclistas por ella. Un entorno precioso, con miradores y una durísima subida que no está al alcance de cualquiera, pero que forma parte del patrimonio ciclista de la provincia. Sirva la vía como referencia para entrar en una zona de la provincia de alto valor ecológico en el que se pueden encontrar senderos, carreteras, puertos, miradores, monumentos, yacimientos y pueblos no muy frecuentados pero sí reconfortantes. Esta subida tiene rampas del 7% de desnivel en el sexto kilómetro y también en el penúltimo.

Alto de Zafarraya

Es curioso, pero cuando se sube por la A-402 dejando a la espalda un paisaje espectacular sobre el mar, justo al coronar, se cambia de provincia y se entra en Granada. En cualquier caso es otro punto de la provincia malagueña precioso, por el que pasó la Vuelta en 2014 camino a La Zubia después de salir de Benalmádena. Es un puerto de Segunda categoría, con desniveles máximos que rondan el 7 %. Son más de 12 kilómetros de subida hasta llegar a Ventas de Zafarraya y al llano del mismo nombre. El paso es una ruta histórica de comunicación con el interior y es una zona con gran patrimonio natural y yacimientos de casi todas las épocas. El Boquete de Zafarraya en bicicleta es una buena experiencia en la que programar bien la ruta y conocer una parte históricamente fronteriza. El mapa está situado en el final de la subida.