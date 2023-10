SUMA Fest II: programación, conciertos y horarios del festival de sonidos distócicos de Málaga

Suma Fest vuelve este octubre con su segunda edición a Málaga tras el éxito de la primera del año pasado. Del 18 al 21 de octubre una completa programación de 'sonidos utópicos en la Málaga avanzada', como ellos mismos se definen. Aunque es este domingo 15 cuando dan el pistoletazo de salida con una fiesta de bienvenida, ya con entradas agotadas, para ver a los canadienses Big Brave junto a Orthodox, HolyHex y Caradusanto en Sala Marte.

Lo programación de este Suma Fest II torno con conciertos y exposiciones gratuitos y otros que requieren de entrada, música diferente que tendrá el plato fuerte el viernes 20 con la actuación de The Messthetics, Noted To Myself, Mother’s Cake, Sorry Kini y Have Fun en la Sala Marte. Se trata de un concierto muy especial, sobre todo por la presencia de The Messthetics es un trío instrumental formado por antiguos miembros de Fugazi, concretamente por la base ritmica, el bajista Joe Lally y el batería Brendan Canty, con el guitarrista Anthony Pirog. Una banda denominada como jazz punk post hardcore jam.

The Messthetics estará junto a la banda austriaca Mother's Cake, definidos como "reyes del progressive rock europeo" y tres bandas emergentes malagueñas como son Sorry Kini, Notes To Myself y Have Fun. Este concierto, de gran nivel, requiere de entradas que puedes adquirir a través de dice.fm por 35 euros.

El otro evento que requiere entradas, el de sábado 21 a las 12:00 horas en La Cochera Cabaret, es el de One Two Free Fall, con entradas desde 10 euros. Se trata de una propuesta del trompetista Julián Sánchez, uno de los referentes de la escena jazz del sur de Europa, junto a la violinista Luz Prado, el contrabajista Joan Masana y el baterista Javier del Barco.

El resto de la programación del Suma Fest II es gratuita. El miércoles 18 habrá una exposición de Jeremy Fish en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga desde las 19:00 horas y a las 21:00, en el Museo Carmen Thyssen, actuación de Matías López El Mati, CsraduSanto y Viduales: Prrmb. Para el jueves 19, Paolo Angeli estará en el Centre Pompidou de Málaga desde las 19:00 horas y habrá una exposición de Denis Lajuper a las 22:00 horas en el Coeo Hall Gallery. El sábado 21 también habrán actuaciones gratuitos de Gu Vo, Cabezazo, Cravat, Lagarto Lagarto, Lana Vee, Muermo, Izaura, Liquid Sky, Marian dj y Avanti con la Guaracha dj en los Jardines del Museo Ruso entre las 18:00 y las 23:30 horas.

Programación del SUMA Fest II

MIÉRCOLES 18

19:00 horas – Jeremy Fish Exposición en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga. Gratuito.

21:00 horas – Matías López El Mati, CsraduSanto y Viduales: Prrmb en el Museo Carmen Thyssen. Gratuito.

JUEVES 19

19:00 horas – Paolo Angeli en el Centre Pompidou Málaga. Gratuito.

22:00 horas – Denis Lajuper Exposición en el Coeo Hall Gallery. Gratuito.

VIERNES 20

19:00-0:30 horas – The Messthetics, Noted To Myself, Mother’s Cake, Sorry Kini y Have Fun en Sala Marte. Requiere entradas, desde 35 euros.

SÁBADO 21