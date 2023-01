El mítico guitarrista Steve Vai abrirá su gira por España en el Teatro Cervantes de Málaga: fecha y entradas

El Teatro Cervantes acogerá el próximo 27 de marzo el que será el primero de los siete conciertos que tiene programados el mítico guitarrista estadounidense Steve Vai en España, con el que presentará su último álbum, Inviolate. El artista fija Málaga como una de sus obligatorias paradas en territorio español y elige las tablas del teatro malacitano para dar a conocer el virtuosismo de su último trabajo de estudio.

Málaga será la primera parada en España y la tercera en toda Europa. El guitarrista neoyorquino hace primero dos paradas en Portugal, la primera de ellas en Lisboa el 24 de marzo, donde abrirá esta Inviolate World Tour. Luego hará parada también en Oporto antes de viajar hasta Málaga en el Teatro Cervantes. Las otras seis paradas españolas son Huelva, Madrid. Bilbao, Barcelona, Vigo y Gijón para después continuar recorriendo el viejo continente.

Vai llega a Málaga de la mano de su fiel amiga Hydra, el nombre que recibe su nueva y espectacular guitarra. Un instrumento que cuenta con no uno, sino tres mástiles y que es protagonista en la portada de su último álbum, el noveno, Inviolate, en el tema con el que lo presenta Teeth of the Hydra. El neoyorquino sigue mostrando su virtuosismo con nuevos instrumentales y construcción impensables. Además de Hydra, Steva Vai llega junto a los baterías Vinnie Colaiuta, Terry Bozzio y Jeremy Colson; los bajistas Billy Sheehan, Philip Bynoe, Bryan Beller y Henrik Linder; y el teclista David Rosenthal.

Desde que fuera la sombra de cuerdas de artistas del calibre de Frank Zappa, Dave Lee Roth o los Whitesnake de David Coverdale o parte de formaciones como G3 o Generation Axe –con Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt y Tosin Abasi–. Steve Vai decidió seguir caminando sólo acompañado de su guitarra en lo que está siendo una carrera brillante como solista.

"Mientras muchos artistas se encuadran fácilmente en una sola categoría, Steve Vai sigue siendo inclasificable. Es un verdadero alquimista del más alto nivel. A través de los años, Vai ha atrapado a fans de todos los géneros gracias a sus habilidades excepcionales para tocar la guitarra. Ha vendido más de 15 millones de discos y ha ganado 3 Grammys, al que ha sido nominado en 15 ocasiones", le califican desde el Teatro Cervantes, que no olvidan que el músico también ha contado con éxitos en la industria del cine y los videojuegos. "Sus logros profesionales le han hecho obtener doctorados honoris causa en el Berklee College of Music y el Musicians Institute", sentencian.

Entradas para ver a Steve Vai en Málaga

El artista estadounidense Steve Vai actuará el próximo lunes 27 de marzo en el Teatro Cervantes de Málaga a las 20:00 horas. Las entradas para verle en directo en su gira Inviolate Europe 2023 salen a la venta este viernes 20 de enero a las 12:00 horas a través de la web del Teatro Cervantes. En principio, según muestra el propio teatro, el precio de las entradas oscilarán desde los 14 euros, en la zona D, hasta los 42 euros, en la zona A.