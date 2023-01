Callejéate: el festival gratis de Alhaurín de la Torre: programación y horarios

Alhaurín de la Torre prepara el que será uno de los días grandes del municipio en la festividad de San Sebastián, patrón de la localidad, y momento en el que organizan de nuevo Callejéate, el día de la participación ciudadana este sábado 21 de enero, donde ofrecen una programación cultural completa, gratuita y que contará con cinco espacios diferentes por todo el Barrio Viejo. El plato fuerte, las actuaciones en concierto de Dry Martina, Jarrillo Lata y Tabletom.

El municipio contará con cinco puntos donde se desarrollarán las actividades y el programa de este Callejéate 2023. El Parque Municipal Los Patos, la Plaza del Conde, la Plaza de la Concepción, la Plaza de San Francisco y la Plaza Concejal José González Velasco (donde estará el escenario musical principal) serán los focos de esta fiesta en la que no sólo habrá conciertos, sino también circo, talleres infantiles, exhibiciones y mucho más para celebrar esta festividad de convivencia, diversión y de carácter gratuito para locales y también foráneos del municipio.

En el Escenario Plaza Concejal José González Velasco desde las 15:00 horas comenzará Tabletom, clásico entre los clásicos en Málaga, y ya no parará la música. A las 16:45 llega Dry Martina, el grupo malagueño que mejor desarrolla y fusiona el swing, electrónica, pop y latin jazz, con de la banda liderada por la voz descarada de la malagueña Laura Insausti; y a las 18:30 horas otro clásico malagueño como Jarrillo Lata, mucho rock pero también reggae, rumba, ska, flamenco y jazz; la fiesta la cierra Jil Jilala con su dj set a partir de las 20:00 horas. Cabe destacar que a las 14:00 horas, Curro Perea Caramelo y Antonio Maldonado de la Peña flamenca Torre del Cante abren los conciertos.

Aunque no será la única zona donde sonará la música. En la Plaza San Francisco también estarán The Bottles con su tributo a The Beatles desde las 15:30 horas; y Eletroduendes, que harán también su especial tributo al pop-rock español de los 80 y 90 a las 17:15. Antes y después de ellos estarán QuimiRock con su espectáculo infantil (13:30) y DJ Toulalan con su set a las 19:00 horas.

También habrá diversas actividades para los más pequeños como yincanas, talleres de pintura y otras disciplinas, espectáculo circense, batucadas o castillos hinchables. También habrá diversos coros, batallas de gallos y diferentes stands y asociaciones para amenizar un día que se espera grande en Alhaurín de la Torre.

Programación de Callejéate en Alhaurín de la Torre

PARQUE MUNICIPAL LOS PATOS

10:30 a 14:30 horas. Castillos hinchables

11:30 horas. Exhibición de danzas argentinas: Asociación Argentina Martín Fierro

12:00 horas. Castañuelas La Biznaga (Centro del Mayor de Alhaurín de la Torre)

12:30 horas. Exhibición de baile flamenco de la Escuela de danza Remedios Cortés

13:00 horas. Coro rociero: Trébol del Agua)

13:30 horas. Coro rondalla y baile: Asociación Cultural Solera

14:00 horas. Coro rociero: Asociación Cultural Coro Amanecer

PLAZA DEL CONDE

10:30 a 14:00 horas. Talleres infantiles de pintacaras, globoflexia y paracaídas de la Asociación Eo, eo

10:30 a 14:00 horas. Talleres infantiles de pintacaras, dibujo y pyssla de la Asociación Corresponsales Juveniles

10:30 a 14:30 horas. Cómo impacta el juego en el cerebro (AYFEM)

11:00 horas. Taller: Laboratorio de emociones

12:00 horas. Actividad cognitiva salsera (AYFEM)

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN

10:30 horas. Taller de pintura musical de la Asociación Vites

11:00 horas. Taller de batucada para niños

11:00 horas. Taller de comida de temporada

12:00 horas. Exhibición Breaking de Each One, Teach One

12:30 horas. Golden Circus

12:30 horas. Exhibición Breaking de Each One, Teach One

13.45 horas. Batalla de gallos

PLAZA SAN FRANCISCO

13:30 horas. QuimiRock (Espectáculo infantil)

15:30 horas. The Bottles (Tributo a The Beatles)

17.15 horas. Electroduendes (Tributo al pop&rock español de los 80 y 90)

19:00 horas. Dj Toulalan

ESCENARIO PLAZA CONCEJAL JOSÉ GONZÁLEZ VELASCO

14:00 horas. Curro Perea Caramelo y Antonio Maldonado de la Peña flamenca Torre del Cante

15:00 horas. Tabletom

16.45 horas. Dry Martina

18:30 horas. Jarrillo Lata

20:00 horas. Dj Jil Jilala

RUTA MOTERA

10:00 horas. Ruta por Alhaurín de la Torre y sus barriadas de Moteros Alhaurín

CALLE MÁLAGA (stands y exhibiciones)

10:30 a 14:30 horas. Convivencia con asociaciones

11:30 a 13:30 horas. Yincana de Grupo Scout Marino Alborán

12:30 horas. Pasacalles de Grupo Folclórico Raíces y Horizontes