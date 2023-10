Tiendas en Málaga en las que dar con el disfraz ideal para este Halloween

La noche de Halloween se acerca, y esta festividad anglosajona ha ganado cada vez más popularidad en España. El 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los Santos, las personas de todas las edades se visten con disfraces de sus personajes más oscuros, tenebrosos y terroríficos, ya sean tradicionales o las últimas tendencias de 2022. Los disfraces más comunes incluyen vampiros, momias y zombis, que hacen que los niños se vean muy adorables. También están de moda los disfraces inspirados en series populares como o personajes famosos. Si estás buscando un disfraz para esta festividad, aquí te recomendamos algunas tiendas de disfraces en Málaga donde podrás encontrar el tuyo.

Luis Carrasquilla

Si eres de Málaga y aún no has descubierto la tienda de Luis Carrasquilla, es posible que no seas un apasionado de los disfraces. Con una experiencia de más de 35 años en el sector, su tienda de disfraces y accesorios es un referente en Málaga cuando se trata de buscar y encontrar ese nuevo atuendo que te transformará o el clásico por excelencia. Luis Carrasquilla opera con dos tiendas en el centro de Málaga, una en la calle Juan de Padilla, muy cerca de la Plaza Uncibay, y la otra en la calle Peso de la Harina, cerca del Corte Inglés. Ambas tiendas abren de lunes a sábado de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30. Si no encuentras lo que buscas en sus establecimientos, es posible que necesites un poco de creatividad.

Party Land

Party Land, ubicada en el Paseo de Reading, es una de las tiendas mejor valoradas de Málaga cuando se trata de disfraces, celebraciones y fiestas. Aunque es especialmente conocida por su extenso catálogo de productos para cumpleaños infantiles y comuniones, también ofrecen disfraces y accesorios para que puedas lucir tan auténtico como desees en tu elección de disfraz. La tienda está abierta de lunes a sábado de 10:00 a 20:00, sin interrupción.

Almacenes Moyano

Otro lugar de renombre en Málaga para encontrar tu disfraz es, sin duda, Almacenes Moyano. Esto se debe no solo a la amplitud de su almacén, con numerosos pasillos que satisfacen los deseos de cualquier entusiasta de los disfraces, sino también a la variada selección de productos relacionados con la celebración de Halloween y otras temáticas festivas. La tienda está ubicada en la calle Veracruz y su horario de apertura es de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00; los sábados, de 9:30 a 13:30.

Party Fiesta

En la calle Armengual de la Mota, encontrarás Party Fiesta, otro establecimiento que ofrece una amplia gama de artículos para fiestas y celebraciones, incluyendo una variedad de trajes y disfraces para Halloween, para que estés bien preparado para la noche de los muertos vivientes. Su horario de apertura es de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, y cierra los sábados por la tarde.

Juguetes Carrión

Juguetes Carrión es una de las tiendas de juguetes con una larga tradición e historia en Málaga, con múltiples establecimientos en toda la provincia, ubicados en lugares destacados como la calle Nueva, Mármoles, Avenida de Velázquez y la zona de Teatinos. Además de su especialización en juguetes, cuentan en su catálogo con una amplia selección de disfraces para esta temporada. Los horarios de apertura pueden variar entre las tiendas, por ejemplo, la tienda del Centro abre de 9:45 a 13:30 y de 17:00 a 20:30.