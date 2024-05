Vuelos baratos desde Málaga para una escapada este mes de mayo

Mayo está aquí y con él llega una nueva oportunidad para planear unas vacaciones con tu pareja, familia o amigos, y disfrutar de una de esas escapadas que rejuvenecen el alma. El clima comienza a sentirse más veraniego y es perfecto para aventuras frescas y divertidas. Si estás considerando hacer un viaje, aquí te presento algunas opciones de vuelos económicos que parten desde el Aeropuerto de Málaga a lo largo de este mes.

Ibiza (30€)

Aún no estamos en temporada alta en Ibiza pero ya es un gran momento para disfrutar de ella. Además, con vuelos tan económicos, la oferta es simplemente irresistible. En estas fechas se presenta una oportunidad perfecta para explorar las playas y encantos de la isla. No puedes perderte lugares como Cala Salada y Saladeta, d'Hort, Conta, Vadella, San Vicent o Gracioneta, son imprescindibles si buscas capturar la esencia de postal de Ibiza. Además, no olvides planificar un día para visitar Formentera.

Fechas: del miércoles 22 al domingo 26 de mayo

Barcelona (37€)

Barcelona es una ciudad que se muestra por sí sola. Junto con la capital, es uno de los principales destinos nacionales debido a su diversidad de ofertas. No importa en qué época del año decidas visitar la Ciudad Condal, siempre tendrás algo nuevo que descubrir. Además, es uno de los destinos con más y mejores opciones de vuelo. En este caso, la conexión más barata, desde 37 euros.

Fechas: del jueves 16 al martes 21 de mayo

Oporto (29€)

Por unos 53 euros, en poco más de una hora y media, puedes llegar a Oporto. Tendrás cinco días para aprovechar al máximo esta ciudad tan mágica, que ofrece paisajes impresionantes, tranquilidad, entretenimiento y una completa desconexión. La Catedral de Oporto, del siglo XII, es una joya que merece ser fotografiada incansablemente. La Librería Lello es un clásico en la zona, al igual que el Puente Don Luis I, la estación de Sao Bento, la Torre de los Clérigos y la Capilla de las Almas.

Fechas: del miércoles 15 al lunes 20 de mayo

Roma (34€)

Las maravillas que ofrece Roma siempre son una opción excepcional para viajar, independientemente de la época del año. Roma es una ciudad rica en historia, cultura y belleza arquitectónica, y lugares como el Coliseo, el Foro Romano, el Panteón, la Fontana di Trevi, la Plaza de España o el Vaticano son puntos de referencia imperdibles. Esta conexión, desde 34 euros.

Fechas: del miércoles 22 al miércoles 29 de mayo

Marrakech (27€)

Con pocos días son suficientes para descubrir Marrakech por completo. El vuelo está disponible por tan solo 27 euros con Ryanair, así que no puede ser más económico, y los precios en el país vecino son muy asequibles. Marrakech es una ciudad vibrante y encantadora, conocida como la Ciudad Roja por el color de sus edificaciones y murallas. Lugares imprescindibles para visitar incluyen la Plaza Jemaa el-Fna, la Medina de Marrakech y el Palacio Bahía.

Fechas: del martes 14 al sábado 18 de mayo

Marsella (30€)

La oferta irresistible de mayo te lleva a Marsella. Es otro destino excepcional para disfrutar de todo lo que ofrece Francia en este mes, y a un precio increíblemente reducido, por tan solo 30 euros. El antiguo corazón económico de la ciudad era el Vieux Port, el antiguo puerto que solía rebosar vida. Explorar la parte más antigua de la ciudad, Le Panier, es imprescindible, al igual que visitar la Catedral de la Major, construida en la segunda mitad del siglo XIX, y el Fuerte Saint Jean.