El centro de Málaga, epicentro de rodajes de Netflix y Disney+ esta semana

Málaga está siendo estos dos escenario de varios rodajes de producciones audiovisuales. Por un lado se está grabando la segunda temporada de Machos alfa, una producción española que se emite en Netflix y que ha dejado carcajadas entre los espectadores por su humor repleto de estereotipos. Por otro lado, Disney+ está produciendo una interesante serie llamada We Were the Lucky Ones, que narra la historia de una familia judía durante la Segunda Guerra Mundial.

El pasado martes, aquellos que pasaran durante la mañana por calle Alcazabilla, frente al Cine Albéniz o el Teatro Romano, se encontraron con varios operarios que les pedían que aguardaron "no más de cinco minutos". Se estaba rondando en esta ubicación una escena de la serie española Machos Alfa, que protagonizan actores como Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa, Fele Martínez y Santi Millán, y calle Alcazabilla se paralizaba durante varios minutos entre toma y toma, buscando que todo encajara de cara a esta segunda temporada de la serie que mite Netflix y que tan buen acogida ha tenido tras su primera tanda de episodios.

Alguna escena más en Pedregalejo y otras en Marbella completan la escapada de esta producción hasta la Costa del Sol buscando todos ingredientes necesarios para dar forma a la segunda parte de Machos Alfa que, como denotan las caras visibles en Málaga, repite gran parte de su elenco principal.

Málaga sigue creciendo como ubicación de grandes producciones. Estos días se podía ver también en diferentes zonas la grabación de una miniserie titulada We Were the Lucky One, basada en la obra de la escritora Georgia Hunter, que cuenta la historia de su familia, judía, durante la Segunda Guerra Mundial y el holocausto. El foco se centra en los hermanos Kurc, residentes en Polonia que viven el estallido de la guerra con miedo. Uno de ellos, Addy, consigue marcharse a Brasil y es su historia y trama la que da forma Málaga.

Aquellos malagueños que han paseado estos días por los alrededores de la Iglesia de San Juan Bautista han podido ver operarios y cámaras durante la grabación de algunas escenas. De hecho, ya sin ellas, algunos han pasado sorprendidos por la zona ya que los carteles de las calles estaba en portugués así como los de algunas tiendas de la zona, parte de la escenografía y el entorno de la serie. También la taberna Antigua Casa de Guardia ha sido epicentro de algunas tomas, como pueden apreciar en las imágenes que acompañan esta información.

257 rodajes en 2022

Sin datos oficiales sobre rodajes en Málaga hasta cumplir el primer semestre de 2023, sí sabemos cómo ha evolucionado la capital como epicentro de varios rodajes gracias al balance de 2022, que dejó nada más y nada menos que 257 rodajes diferentes en Málaga y un ingreso económicos de 14,2 millones de euros, muy superior a los cuatro millones que aportó 2021, según datos de Málaga Film Office.