Los conciertos de Candlelight en Málaga más especiales por Navidad: fechas y últimas entradas

Candlelight sigue programando mes a mes conciertos nuevos a la luz de las velas en Málaga, convertiéndose en uno de los eventos musicales más destacados para cada fin de semana, algo que también sucederá en Navidad, con varios conciertos especiales por estas fechas con clásicos navideños que harán las delicias de niños y adultos. Estos conciertos a la luz de las velas, en un entorno inigualable, elevan la experiencia musical a un nivel superior, interpretando clásicos de la música más navideña como Feliz Navidad o El Tamborilero, Jingle Bells o We Wish You a Merry Christmas.

El primero de ellos está programado para el viernes 22 de diciembre con Candlelight: El Cascanueces, dos pases a las 17:45 y 19:45 horas en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. En este caso, además de algunos de los clásicos más especiales de El Cascanueces, la velada musical estará acompañada por la actuación de ballet con una bailarina, Candela Almonacid Laborda, que bailará al ritmo del cuarteto de cuerda Cuarteto Spinto. Las entradas ya está agotándose, tiene un precio que va desde los 14 a los 32 euros y se puede adquirir a través de feverup.com.

Programa Candlelight: El Cascanueces:

Escena n. 1 (Swan Lake Theme) + Ballet

Danza de los cisnes (Little Swans)

El Cisne (C. Saint-Saens) + Ballet

Danza de los mirlitones + Ballet

La Marcha del Cascanueces

Danza del hada de azúcar + Ballet

Vals de la Bella Durmiente (P. I. Tchaikovsky)

Danza árabe + Ballet

Trish trash polka (Strauss)

Danza china + Ballet

Pizzicato Polka (Strauss)

Danza rusa + Ballet

Pas de Deux de El Cascanueces (P. I. Tchaikovsky)

Vals de las flores + Ballet

Para el sábado 23 y viernes 29 de diciembre hay programados dos pases cada día (20:30 y 22:15 horas). Candlelight Navidad trae al Museo Carmen Thyssen los mejores clásicos navideños que interpretará el cuarteto de cuerda Cuarteto Melissando. Las entradas en estos casos oscilan entre los 24 y los 44 euros según el lugar seleccionado, están en según qué fechas y horarios agotándose y se pueden comprar también a través de feverup.com.

Programa Candlelight Navidad: