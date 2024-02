Todos los conciertos de Candlelight de marzo en Málaga: música a luz de las velas y entradas

Los conciertos de Candlelight continúan iluminando y llenando de música Málaga durante este próximo mes de marzo. El tercer mes de este 2024 trae consigo una serie de recitales tributo a destacados grupos y artistas como Queen, Coldplay o ABBA. Desde el Gran Hotel Miramar hasta el Museo Carmen Thyssen, pasando también por el Museo Automovilístico y de la Moda, estos serán algunos de los escenarios mágicos de las próximas actuaciones de la música a la luz de las velas en Málaga, entornos excepcionales que prometen ofrecer una experiencia diferente de música en vivo.

El próximo domingo 3 de marzo se llevará a cabo el primer concierto tributo a Coldplay en el Gran Hotel Miramar, con dos sesiones programadas a las 19:00 y 21:00 horas, aunque solo quedan entradas para esta segunda. Las entradas para el segundo pase están muy limitadas también, solo a 36 y 38 euros. Será el pianista Carlos Luque el encargado de interpretar clásicos de Coldplay como Sky Full of Stars, Viva la Vida o Paradise.

Quedan pocas entradas disponibles también para el próximo viernes 8 de marzo con el tributo a Queen en el Museo Carmen Thyssen. La sesión de las 20:30 horas está agotada ya, aunque para la de las 22:15 horas quedan aún muchas entradas, desde 24 a 44 euros, según zona. El cuarteto de cuerdas Résonance será el encargado de interpretar algunos de los clásicos de Queen como Somebody to love, Bohemian Rhapsody o We are the champions.

El sábado 9 de marzo se llevará a cabo un concierto tributo a dos grandes bandas como Coldplay e Imagine Dragons en el Museo Carmen Thyssen. Habrá dos pases, a las 20:30 y 22:15 horas, pero las entradas del primer pase están ya agotadas, quedando disponibles solo para el segundo, de 32,50 a 44 euros. El cuarteto de cuerdas Résonance será el encargado de tocar temas de Coldplay como Something Just Like This o Viva la vida, y de Imagine Dragons, como Radioactive o Next to Me.

Para el sábado 16 de marzo habrá otro concierto de tributo a Queen, este en el Museo Automovilístico y de la Moda. Las entradas más baratas tanto para la primera sesión (20:00) como la segunda (22:00), están ya agotadas, pero quedan todavía disponibles las otras tres zonas con precios que van desde los 29 a los 42 euros. Será de nuevo el Cuarteto de Cuerdas Résonance el que tocará temas de Queen como Bicycle race, Crazy little thing called love o Who wants to live forever.

El domingo 17 de marzo se llevará a cabo un concierto tributo a ABBA en el Museo Carmen Thyssen, con dos sesiones, una a las 20:30 horas y otra a las 22:15 horas. El cuarteto de cuerda Melissando será el encargado de interpretar temas como Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia o Money, Money, Money. Las entradas disponibles tienen un precio que varía entre los 24 y 44 euros.

El mes de marzo culmina con un especial espectáculo con ballet incluido con El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky el próximo viernes 22 de marzo en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga. El programa que interpretará el cuarteto de cuerdas Spinto contará también en algunos de sus temas con la interpretación de dos bailarines profesionales de Danzare Ballet Company. El primer pase será a las 17:45 y el segundo a las 19:45 horas, con entradas desde 16 euros.