Todos los conciertos de Candlelight de mayo en Málaga: música a luz de las velas y entradas

Los conciertos de Candlelight continúan iluminando y llenando de música Málaga durante este mes de mayo. El quinto mes de este 2024 trae una serie de conciertos homenaje a destacados grupos y artistas como Queen, Coldplay o ABBA. Desde el Gran Hotel Miramar hasta el Museo Carmen Thyssen, pasando también por la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, estos serán algunos de los lugares mágicos de las próximas actuaciones de la música a la luz de las velas en Málaga, entornos excepcionales que prometen ofrecer una experiencia distinta de música en vivo.

El próximo domingo 5 de mayo se llevará a cabo un concierto tributo a Queen en el Gran Hotel Miramar, con dos sesiones programadas a las 19:00 y 21:00 horas, aunque solo quedan entradas para esta segunda. Las entradas para el segundo pase están muy limitadas también, solo a 28 y 37 euros. Será el cuarteto de cuerdas Résonance el encargado de interpretar clásicos de Queen como Somebody to love, Bohemian Rhapsody, We are the champions o Don't stop me now.

Quedan pocas entradas disponibles también para el próximo sábado 11 de mayo con el tributo a ABBA en el Museo Carmen Thyssen. La sesión de las 20:30 horas está agotada parcialmente, aunque para la de las 22:15 horas quedan aún muchas entradas, desde 37,50 a 47 euros, según la zona elegida. El cuarteto de cuerda Melissando será el encargado de interpretar algunos de los clásicos de ABBA como Dancing Queen, Money, Money, Money, Waterloo, Fernando, Chiquitita, Lay all your love on me o Mamma Mia.

Para el sábado 17 de mayo habrá un concierto muy especial de Candlelight ballet: El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Aún quedan entradas tanto para la primera sesión (17:45) como la segunda (19:45), aunque de esta última están ya agotadas las más caras. Los precios oscilan entre los 18,50 a los 35,50 euros. Será de nuevo el cuarteto de cuerdas Spinto y dos bailarines profesionales de Danzare Ballet Company los que interpreten temas como Odette Variation, Pas de Deux White Swan, Arabian Dance o Black Swan (N5. Pas de Deux).

El domingo 19 de mayo se llevará a cabo un concierto tributo a Coldplay en el en el Salón Real del Gran Hotel Miramar, con dos sesiones, una a las 19:00 horas y otra a las 21:00 horas. La pianista Natalia Kuchaeva será la encargada de interpretar temas como Clocks, Don’t Panic, Speed of Sound, Trouble o Fix Yo, entre otros. Las entradas disponibles tienen un precio que varía entre los 28 y 40 euros.