Seis conciertos este fin de semana en Málaga: de Coti a Rojuu pasando por Iseo o Funambulista: entradas

Este fin de semana, la agenda de conciertos en Málaga ofrece muy buenas opciones para los amantes de la buena música, especialmente para aquellos que disfrutan del pop, de clásicos del rock o del indie. Rojuu, varios tributos de bandas icónicas, un veterano Coti o Iseo & Dodosound estarán en Málaga este fin de semana en las diferentes salas de Málaga y prometen emocionar a sus fans con el mejor repertorio de sus canciones, ¿te lo vas a perder?

Rojuu, cuyo nombre real es Roc Jou Morales, es uno de los sonidos emergentes en España. Mezcla rap alternativo, lo-fi y punk para dar forma a temas Amor ácido, Ikari o Tofu Delivery, de los más pegado de su aún corta carrera, aunque ya consolidada como para aventurarse a la Sala París 15, donde actúa este viernes 22 de marzo. Las entradas, desde 24,20 euros.

Este viernes se da también la primera edición del Kings Festival, varios conciertos homenaje a los Reyes del Pop, Rock y Electrónica de hoy y de siempre, entre los que destacarán The Cure, Depeche Mode, Coldplay y U2. Las bandas que actuarán serán The Exploding Boys (The Cure & Depeche Mode), Parachutes (Coldplay) y The Hype (U2), todo en la Sala Trinchera, con entradas desde 18 euros.

"Regresamos más fuerte que nunca para continuar manteniendo vivo el legado de Linkin Park en nuestro país, presentando la mayor gira que hemos hecho hasta la fecha.Tras el 20 aniversario del aclamado Meteora, dedicamos este tour a rendir homenaje al segundo álbum de la banda californiana tocándolo íntegramente, además de otros temas que no pueden faltar del resto de su discografía", dicen sobre este concierto tributo a Linkin Park este sábado 23 de marzo en la Sala Trinchera, un de las bandas más escuchadas de los 2000. Las entradas, desde 15,47 euros.

Si te decimos que es el autor de temas como Antes que ver el sol, Nada fue un error y Otra vez seguro que rápidamente le pones cara y voz. Sí, el mítico Coti actúa este sábado 23 de marzo en La Cochera Cabaret de Málaga, un concierto realmente íntimo del argentino que lleva desde la década de los 90 enamoran con sus letras y melodías. Las entradas, desde 27,50 euros.

Iseo & Dodosound actúan este sábado 23 de marzo en la Sala París 15. Leire Villanueva y Alberto García, el dúo que conforma el grupo, están ya completamente asentados en la industria tras varios años sonando en salas pequeñas y romper la barrera de los festivales. Se mueven en el reggae y dub con influencias del trip hop y En la tormenta, su último álbum, fue el primer íntegramente en español. Las entradas, desde 25 euros.

"Si estás esperando el disco que cambie el rumbo de la música, déjalo. Si esperas que marque una nueva tendencia, olvídalo. Si esperas transgresión, mejor, dedica el próximo rato a cualquier otra cosa", dicen desde Funambulista, que estarán este sábado 23 de marzo en el Teatro Cervantes con su gira nacional. Las entradas, desde 11,26 euros.