Dos conciertos este fin de semana en Málaga: artistas y entradas

Este fin de semana hay un menor número de conciertos en Málaga pero no por ello dejará de sonar las música en nuestras salas. La Semana Santa acapara el foco pero en Sala Trinchera están programados este viernes 29 y este sábado 30 un par de conciertos de artista emergentes que comienzan a sonar con fuerza, primero será el turno de Faenna y después de The Son Of Wood.

"En 2023 se ha dado a conocer Faenna, una artista que ha dejado impresionados a todos con su talento y soltura. En los últimos meses, irrumpió con fuerza en el panorama del rap en español y con tan solo tres temas en solitario y varias colaboraciones ha conseguido convertirse en una de las artistas revelación del año", alaban sobre Faenna, una joven malagueña que para muchos trae un soplo de aire fresco al rap español y que ya ha colaborado con gigantes nacionales como Delaossa, en Los Niños del Afromarket 13 y está dando mucho que hablar con sus dos temas en solitario Papeles y mechero y Grindando los problemas.

Un estilo especial, mucho desparpajo y chulería frente al micro definen a Faenna, que desde la barriada de Huelin promete comerse el panorama. Este viernes 29 estará en la Sala Trinchera en el que será el primer de muchos conciertos en solitario. "Su música, una propuesta sincera y auténtica, cargada de contenido y sentimiento que reclama su hueco en una industria musical cada vez más vacía e insensible", dicen antes de esta pequeña gira inicial tras sacar su primer EP, Espabilá. Las entradas para el concierto de Faenna en Sala Trinchera tienen un precio de 11 euros.

"Tras seis años de recorrido, tres trabajos de estudio y habiendo ganado varios certámenes nacionales que les abrieron las puertas de grandes Festivales como El Festival Astromona, El circuito nacional Las Piedras Cantan o El Circuito Nacional Girando por Salas (GPS)", dicen sobre la aparición en el firmamento de The Son of Wood, que apuntan a ser uno de los los grupos revelación de 2024 y que estará en la Sala Trinchera de Málaga este sábado 30.

The Son of Wood tiene ya tres trabajos de estudio a sus espaldas y están ahora inmersos en una gira nacional con más de 20 fechas y 20 conciertos en los primeros seis meses de este 2024. Están bajo el sello discográfico Calaverita Records y su aparición en los medios está siendo cada vez más notable, sobre todo tras la salida de su último disco, que ha llamado la atención hasta de Radio 3 de TVE. Las entradas para el concierto de The Son of Wood en Sala Trinchera tienen un coste de 11 euros.