Destinos baratos para coger un vuelo desde Málaga este mes de septiembre

Septiembre se presenta como un mes excepcional para planear una escapada y disfrutar de un tramo de tus vacaciones, especialmente porque los precios suelen reducirse y aún se mantiene un clima veraniego en algunos lugares. Los vuelos tienden a tener tarifas más asequibles después del verano, y aunque dispongas de poco tiempo, puedes organizar una escapada revitalizante, ya sea en compañía de tu pareja, familiares o amigos. Si te encuentras indeciso sobre qué destino elegir, aquí te ofrecemos algunas propuestas de destinos a precios accesibles. Estas son algunas sugerencias de lugares para volar económicamente desde Málaga durante el mes de septiembre.

Palma de Mallorca (22 euros)

En Palma de Mallorca, todo está preparado para que puedas viajar y deleitarte con sus múltiples encantos, especialmente considerando lo asequible que resulta el vuelo. Sumérgete en la experiencia de Mallorca, explora su diversa oferta gastronómica y cultural. Además de sus interminables playas, la isla alberga numerosas rutas de senderismo y ofrece incluso algunas rutas vinícolas intrigantes, como la denominación de origen Binissalem.

Fecha: del viernes 22 al miércoles 27 de septiembre por 22 euros.

Ibiza (39 euros)

Ibiza sigue en pleno auge durante el mes de septiembre, sorprendiendo con su clima agradable y temperaturas reconfortantes. La isla despliega todo su potencial, exhibiendo sus innumerables playas y calas en una temporada de menor afluencia turística, lo que permite apreciar su auténtica esencia. La naturaleza de la isla también despierta curiosidad con sus numerosas sorpresas. Además, la vida nocturna y las discotecas mantienen su energía, por lo que si eres amante de la fiesta, no te decepcionará. Lugares imprescindibles como Cala Salada y Saladeta, d'Hort, Cala Conta, Cala Vadella, San Vicente y Gracioneta ofrecen vistas dignas de postales, y no deberías perderte un día en Formentera para completar la experiencia.

Fecha: del martes 19 al sábado de septiembre 23 por 39 euros.

Tánger (28 euros)

Marruecos, debido a su cercanía con Málaga, brinda constantemente oportunidades muy económicas para tomar vuelos. La conexión con Tánger generalmente se presenta como una opción ideal, y una vez allí, tienes la libertad de desplazarte con facilidad hacia otros destinos en el norte de África. En menos de una hora estarás en Tánger, una ciudad mágica que regala paisajes asombrosos, tranquilidad, entretenimiento y una desconexión total para disfrutar de lugares tan especiales como la Plaza 9 de Abril, también conocida como Zoco Grande; la Medina de Tánger y su correspondiente Zoco Chico; las calles y el Hotel Continental; el Puerto de Tánger y la Kasbah.

Fecha: del unes 11 al viernes 15 de septiembre por 28 euros.

París (66 euros)

París no suele ser una opción económica en su conexión con Málaga por ese sorprende estos precios. Septiembre es un mes ideal para visitar la gran ciudad del amor, todos sus encantos y los numerosos monumentos que regala. Su gastronomía, siempre bien entendida, está a la altura. Gusta perderse por algunas de sus calles. Mientras más céntrico estés hospedado, mejor.

Fecha del jueves 21 al martes 26 de septiembre por 66 euros.

Lisboa (39 euros)

Lisboa no es generalmente una opción económica para vuelos desde Málaga, por lo que esta alternativa es una de esas que no deberías descartar. Disponer de tiempo suficiente te permitirá aprovechar al máximo esta ciudad que merece una visita al menos una vez en la vida. Si aún no has tenido la oportunidad de explorar Lisboa, este viaje seguramente te enamorará y hará que valga la pena afrontar los desafíos de esta opción. Lisboa es una mezcla de lo cosmopolita y lo romántico, con un encanto decadente que te cautivará. La ciudad ofrece una serie de puntos culturales destacados, como el Museo Nacional del Azulejo y el Museo Calouste Gulbenkian, así como lugares de culto como la Iglesia de Santo Domingo o la Catedral de Lisboa, conocida como Sé.

Fecha: del sábado 23 al jueves 28 de septiembre por 39 euros.