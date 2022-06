Cinco destinos originales para huir del calor en Alemania con vuelos directos desde Málaga

Los expertos aseguran que este verano será más cálido en el Sur de la península ibérica y las temperaturas altas, además, ocuparán más días del año. Mayo fue un ejemplo de esto y la tendencia irá al alza. Por eso, pasar unos días en los meses más calurosos fuera de un ambiente tan sofocante es una intención compartida cada vez por más gente. Desde el aeropuerto de Málaga hay muchas opciones de vuelo a lugares, generalmente europeos, con un verano más suave que el andaluz. Alemania es uno de esos países que tiene una gran extensión y diferentes puntos de interés para todas las aficiones. Desde el recinto aeroportuario malagueño se pueden viajar hasta a diez destinos del país germano. Los precios varían en función de las fechas, pero a estas alturas del año hay para todos los bolsillos. Cuestión aparte es el alojamiento, pero elegir destino es el primer paso.

Vuelo de Málaga a Nuremberg

Una ciudad con un rico patrimonio medieval, su castillo Kaiserburg fue un emplazamiento muy importante en el Sacro Imperio Romano y domina todo el casco antiguo, en la ciudad hay mazmorras medievales, iglesias y lugares en su casco histórico (Altstadt) que son realmente bonitos. El museo del juguete, la casa de Durero, el Museo Nacional Alemán y el mercado de Hauptmarkt son otros sitios en los que pasar el tiempo y también probar las típicas salchichas de la zona. Otro más curioso es el Centro de Documentación Reichsparteitagsgelaende, centro neurálgico del control del partido nazi, 11 kilómetros cuadrados de instalaciones que hoy en día son un museo en el que se explica cómo y por qué el terror fue adueñándose del país. Es un buen destino y los hoteles no son de los más caros. Volar directo desde Málaga a Nuremberg es posible todas las semanas y no es especialmente caro.

Vuelo de Málaga a Colonia

Una ciudad que lleva al menos dos milenios en torno al río Rin, al oeste del país y que es considerada como una de las ciudades más antiguas de Alemania. En cualquier caso, hoy en día es un punto para la cultura y el arte. Hay obras de Picasso, entre otros, en su Museo Ludwig, que no es el único que merece la pena en la ciudad. Su catedral es impresionante como el puente Hohenzollern que ya ha cumplido un siglo con su aspecto espectacular sobre el río. Es conocida por su carnaval y por ser una ciudad alegre, divertida y con un gran patrimonio, especialmente del románico. Cerca de los Países Bajos. Los vuelos desde Málaga son directos y no suelen ser muy caros si se reservan a tiempo.

Vuelo de Málaga a Baden-Baden

Cerca de la frontera francesa, de Estrasburgo, pero también de Karlsruhe, Stuttgart (en torno a 100 kilómetros) o Mannheim. Así que puede ser un buen lugar para tener en cuenta. Además, desde el siglo XIX las termas, baños y lugares de expansión están de moda en Baden-Baden. De hecho se dice que el emperador romano Caracalla frecuentaba el lugar para ir al balneario romano cuyas ruinas aún se conservan. No está lejos (en torno a 90 kilómetros) de la Selva Negra, todo un paradisíaco y refrescante macizo en el que desconectar por completo del calor veraniego español. Los pasajes no suelen ser caros y hay vuelos directos desde Málaga todo el verano.

Vuelo de Málaga a Hamburgo

Otra ciudad en torno a un río, en este caso el Elba. Cercana a Bremen o Kiel está bien conectada también por tren y es fácil llegar hasta Dinamarca (la frontera en torno a 200 kilómetros de la ciudad). El ambiente de esta localidad es bastante agradable, tiene amplias calles, una gran oferta cultural y mucho patrimonio. Sin duda el barrio de canales de Speicherstadt en el que hay almacenes de ladrillo y varias atracciones es muy bonito y de visita obligada como su monumental ayuntamiento, que no está muy lejos. La milla de los museos tiene cinco prestigiosas galerías de arte para visitar y el lago Alster es una buena opción para relajarse en un entorno fresco. Tiene también calles y manzanas dedicadas a las compras y vida nocturna bastante animada con el recuerdo del paso de los Beatles por allí. Además, no es extraño encontrarse una charanga por sus calles. Otro destino que no tiene pasajes excesivamente caros y con vuelos directos desde Málaga este verano.

Vuelo de Málaga a Frankfurt

Frankfurt o Francfort del Meno fue el hogar de Carlomagno durante parte de su vida y en ella está el Banco Central Europeo. Puentes como Eiserner Steg y los paseos cercanos a la orilla del Meno son bonitos lugares en los que pasear. Además, en el centro de la ciudad el cementerio judío es una sitio evocador y tranquilo. El Städel Museum es otro punto de referencia con buenas obras de pintores españoles como Murillo y Velázquez, pero también con un gran selección de impresionistas franceses y maestros holandeses de la pintura. Tiene impresionantes calles comerciales, mercados y entornos para el ocio y el esparcimiento que merecen la pena. Otra opción con vuelos directos desde Málaga y muchas posibilidades para sorprender.

Hay otras cinco ciudades alemanas con vuelos directos desde el aeropuerto de Málaga: Dortmund, Menningen, Berlín, Stuttgart y Munich. La última es la más cara con diferencia en lo referente a los pasakes y el resto, aunque tienen también opciones no excesivamente caras, son también buenas opciones aunque suelen estar más frecuentadas. La capital es uno de los destinos más escogidos por el público que quiere alejarse del calor estival.

--

Manda tus sugerencias y comentarios a lafarola@malagahoy.es