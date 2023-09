Los grandes conciertos de septiembre en Málaga: fechas y entradas

El mes de septiembre promete ser un festín musical en Málaga, ya que se avecinan grandes conciertos en toda la provincia, a pesar de que la actividad en la capital siempre es mucho mayor. La oferta es amplia y variada, con destacadas presentaciones de artistas de renombre como Ana Mena, Mau y Ricky o Manuel Lombo. Si estás rápido, es posible que pilles entradas de ese concierto que no debes perderte. Además, el Sabatic Fest da sus últimos coletazos de conciertos este mes y si aún no has disfrutado de todo lo que ofrece su recinto, es una buena oportunidad.

Todos los conciertos en Málaga en septiembre