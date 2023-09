Cala Mijas Festival: el cartel completo y horarios del viernes 1

El Cala Mijas Festival afronta este viernes 1 de septiembre su segunda jornada tras el debut de este pasado jueves con una fiesta sideral que encontró su apogeo con la actuación de Arcade Fire. Para este segundo día, el gran cabeza de cartel es la banda neoyorquina The Stokes, que cumple este 2023 25 años desde que iniciaron su andadura como grupo. Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond, Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture son el quinteto que componen la banda que ganó el Grammy en 2021 al mejor álbum de rock por The New Abnormal.

El viernes 1 de septiembre, además de The Strokes, también estarán sobre los cuatro escenarios del Cala Mijas Festival M83, Underworld, Amyl & The Sniffers, Lori Meyers, Acid Araba live, Cariño, Charlie Cunningham, Compro Oro, Delaporte, Junior Boys, Kevin Kaarl, Nu Genea Live Band y Playback Maracas.

Los horarios de este viernes 1 en el escenario Sunrise se dividen así: Kevin Kaarl (18:25 h), Amyl & The Sniffers (20:40h), The Strokes (23:25h) y Underworld (2:30h). En el escenario Victoria se sucederán Charlie Cunningham (17:40h), Cariño (19:30h), Lori Meyers (22:00h), M83 (1:05h) y Acid Arab live (3:50h).

En el escenario Sunset estarán Compro Oro (17:30h), Junior Boys (19:45h), Nu Genea live band (22:15h), Delaporte (1:15h) y Playback Maracas (4:00h). Por último, en el escenario La Caleta estarán Toppanga Kiddo (17:00h), Yung Prado (19:30h), Ouri live (22:00h), Saoirse (23:00h), Call Super (1:30h) y Palms Trax (4:00h).

Lanzaderas de autobuses gratis

Es importante tener en cuenta que, debido al esperado aumento significativo de asistencia en esta edición del Cala Mijas Festival, se han organizado diversas lanzaderas de autobuses con múltiples paradas y puntos de salida. Estas lanzaderas operarán a lo largo de cuatro rutas diferentes. La primera ruta tendrá su origen en el Hipódromo Costa del Sol, mientras que la segunda partirá desde El Lagar (Carretera de la Cala a Entrerríos, 2). La tercera ruta arrancará en Las Lagunas (Avenida María Zambrano, 1, junto al cortijo Don Elías), y finalmente, la cuarta ruta tendrá su punto de partida en Mijas Pueblo (Ayuntamiento de Mijas). A continuación, se detallan los horarios correspondientes a cada ruta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cala Mijas Festival (@calamijasfest)

Los horarios del Cala Mijas Festival

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cala Mijas Festival (@calamijasfest)

Entradas por día para el Cala Mijas Festival

Las entradas por día para Cala Mijas Festival están a un precio de 82,50 euros. Estas se pueden adquirir a través del sitio web oficial del Cala Mijas Festival.

Mapa del recinto del Cala Mijas Festival