Para cerrar la semana de la mejor de las formas te proponemos algunos planes diferentes y actividades culturales si eres de los que no sabe qué hacer en Málaga este domingo 20 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas). Se acaba la semana pero no por ello la oportunidad para romper con la rutina y acudir a alguna sala donde ver teatro, danza o música, así como pasear mientras disfrutas de una ruta alternativa. Desde la oferta completa de planes del Open House Málaga a la Semana de la Castaña de Jubrique.

Agenda cultural del domingo 20 de noviembre

Ruta Mujeres para recordar. Trinidad Grund, Anita Delgado, Victoria Kent, María Rosa de Gálvez, Teresa Aspiazu... son algunas de las mujeres que marcaron época y fueron claves en la historia de Málaga. En esta ruta que organiza Cultopía se les rinde culto y homenaje este domingo desde las 11:00 horas. Las entradas, a 8 euros. Reservas por correo electrónico (info@cultopia.es) o a través del teléfono 692 71 76 12.

David Sanz. La serie de conciertos de La Fábrica tiene previsto el concierto de David Sanz este domingo a las 17:00 horas. Una buena cerveza junto a buena música, qué gran combo.

Open House Málaga. Este domingo se pone el punto y final a este Festival Internacional de Arquitectura de Málaga que ofrece una forma diferente de ver algunos puntos arquitectónicos importantes de la ciudad: edificios, rutas y experiencias para redescubrir Málaga. Consulta su programación completa.

Semana de la Castaña en Jubrique. Este domingo se echa el cierre a la Semana de la Castaña en Jubrique con una ruta senderistas por el Bosque de Cobre desde las 10:00 horas en la Plaza Andalucía. Habrá tostón de castañas y aguardiente para cerrar la semana castañera en Jubrique.

Rita's Day & Night. "Shows en directo, DJ's, cócteles, gastronomía y muy buen rollo", eso es lo que ofrece La Terraza de Autocine by Rita's day para el domingo de 12:00 a 19:00 horas. Las entradas cuestan 5 o 12 euros según tu elección: con una consumición o con consumición y un plato de comida.

El cielo de Sefarad. Esta obra teatral representada con títeres y máscaras tiene su último pase este domingo a las 12:00 horas en el Teatro Cánovas. Plan perfecto para ir con los más pequeños a conocer la historia "llena de humor y de magia, que narra con mucha ternura la tragedia de la expulsión de Noa, una niña judía, y su gato". El precio de las entradas, 8 euros.

Zero y Prenda. La Cochera Cabaret ofrece dos espectáculos de danza en uno por sólo 10 euros este domingo a las 18:00 horas. Prenda explora el valor y la personalidad y todo lo que aporta nuestra indumentaria y Zero se adentra en la complejidad de la vida y la muerte. Consulta las entradas.

El Cebri. El último concierto del año de El Cebri este próximo domingo a las 21:00 horas en La Polivalente. Íntimo y acústico, el artista ofrecerá su primer disco de una forma diferente. Entradas anticipadas, por 5 euros, en taquilla por 7.

Godspell. ¿Aún no has visto el musical de Antonio Banderas y Emilio Aragón en el Teatro del Soho? Pues este domingo tienes otra oportunidad sensacional a las 18:00 horas. Quedan entradas sueltas de las más baratas y también algunas de las plateas laterales.