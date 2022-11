Un festival que permite ver la arquitectura de Málaga como nunca antes la habías visto

Seguro que alguna vez has paseado por las calles más emblemáticas y populares de Málaga y te has topado con un edificio que has despertado inquietud en ti, que te ha hecho pararte y contemplarlo imaginándote su historias, sus porqués, cómo será su interior y una infinidad de variables sin respuesta concreta. Esta semana llega a la ciudad el Open House Málaga, el festival internacional de arquitectura con el que los edificios malagueños más importantes abren sus puertas para conocer su interior y desvelar su historia. Todo completamente gratis.

Desde este viernes 18 al domingo 20 transcurre este festival en el que podrás conocer desde los lugares más recónditos de Málaga hasta los más reconocidos entre los malagueños, una iniciativa que ya está completamente instalado en grandes ciudades como Nueva York o Londres, y que en la provincia comienza a hacerse paso ahora.

El programa del Open House Málaga ofrece tanto visitas a edificios, rutas por la ciudad como experiencias, algunas que requieren la inscripción en su página web, openhousemalaga.org, y otros de los que sólo es necesario conocer la hora y el lugar.

Edificios

Requiere inscripción. No requiere inscripción.

Casa en el monte. Lugar de inicio: calle Cueva de Menga, 9. Fecha y hora: Domingo 20 de noviembre a las 12:00 horas. Requiere inscripción.

Casas de Félix Sáenz. Lugar de inicio: Paseo de Reading, 41. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 17:00 y a las 19:00 horas. No requiere inscripción.

Cementerio de San Miguel. Lugar de inicio: Entrada principal. Plaza del Patrocinio, 8. Fecha y hora: Viernes 18 y sábado 19 de noviembre a las 10:30 y a las 12:15 horas. No requiere inscripción.

Cementerio Inglés. Lugar de inicio: Entrada principal. Avenida Príes, 1. Fecha y hora: Viernes 18 y domingo 20 de noviembre a las 11:00 y a las 12:00 horas. No requiere inscripción.

Centre Pompidou Málaga. Lugar de inicio: Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas. Requiere inscripción.

Centro de arte contemporáneo de Málaga. Lugar de inicio: Calle Alemania, s/n. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 12:00 horas. No requiere inscripción.

Colección del Museo Ruso. Lugar de inicio: Edificio de Tabacalera, Avenida de Sor Teresa Prat, 15. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 13:00 horas. No requiere inscripción.

Colegio de las Teresianas. Lugar de inicio: Calle Cañada de los Ingleses, 4. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 10:00 y 11:00 horas y domingo 20 a las 11:30 y 12:30. Requiere inscripción.

Edificio Vértice. Lugar de inicio: Calle Hilera, 14. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 10:00 y 11:00 horas. No requiere inscripción.

Facultad de Ciencias de la Salud. Lugar de inicio: Calle Arquitecto Francisco Peñalosa, 3. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 16:30 horas. Requiere inscripción.

H10 Croma Málaga. Lugar de inicio: Calle Prim, 4. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre de 16:30 a 18:00 horas. No requiere inscripción.

Home of Giants. Lugar de inicio: Calle París, 77. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 17:00 horas. Requiere inscripción.

Hotel Miramar. Lugar de inicio: Paseo de Reading, 22. Fecha y hora: Sábado 19 y domingo 20 de noviembre a las 11:00 horas Requiere inscripción.

Iglesia Stella Maris. Lugar de inicio: Alameda Principal, 29. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 12:00 horas. Requiere inscripción.

La Alcazaba: torres y barrio castrense. Lugar de inicio: Calle Alcazabilla, 4, en la Pirámide de Cristal. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 10:30 horas. Requiere inscripción.

Museo de Málaga. Lugar de inicio: Plaza de la Aduana. Fecha y hora: Viernes 18 a las 17:00 y domingo 20 de noviembre a las 11:00 horas. Requiere inscripción.

Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Lugar de inicio: Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, 2. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 17:00 y 18:00 horas. No requiere inscripción.

Museo Interactivo de la Música. Lugar de inicio: Calle Beatas, 15. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 11:30 y 12:30 horas. No requiere inscripción.

Museo Picasso Málaga. Lugar de inicio: Calle San Agustín, 8. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 11:30 y a las 12:30 horas. Requiere inscripción.

Museo y Fundación Jorge Rando. Lugar de inicio: Calle Cruz del Molinillo, 12. Fecha y hora: Viernes 18 a las 17:00 horas y sábado 19 de noviembre a las 11:00. No requiere inscripción.

Nuevo Pabellón de Gobierno de la UMA. Lugar de inicio: Avenida Dolores Rodríguez de Aragón por acceso principal. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 12:00 horas. Requiere inscripción.

Oficina Provincial de la Cruz Roja. Lugar de inicio: Avenida de Jorge Silvela, 2. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 13:00 horas. Requiere inscripción.

Oficina rehabilitación centro histórico. Plaza de la Judería. Lugar de inicio: Plaza de la Judería, 3. Fecha y hora: Domingo 20 de noviembre a las 11:15 horas. No requiere inscripción.

Patio Bellas Artes UMA. Lugar de inicio: Plaza de El Ejido, 1. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 17:30 horas. No requiere inscripción.

Plaza de toros. Lugar de inicio: Calle Maestranza, 9. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 16:45 horas. Requiere inscripción.

Sede del Ateneo de Málaga y Aula Picasso. Lugar de inicio: Calle Compañía, 2. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 17:30 y 18:30 horas. No requiere inscripción.

Teatro Romano de Málaga. Lugar de inicio: Calle Alcazabilla, 4, junto a la Pirámide de Cristal. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 10:30 horas. No requiere inscripción.

Rutas

El paseo de la Alameda. Lugar de inicio: Meeting point Equitativa, junto a la Oficina de Información Turística de Málaga. Fecha y hora: Viernes 18 de noviembre a las 16:00 horas. No requiere inscripción.

Entrando al patio, enseñando el corazón de la casa. Lugar de inicio: Calle Afligidos, 5. Fecha y hora: Jueves 17 de noviembre a las 10:30 horas y sábado 19 a las 16:30. No requiere inscripción.

La calle Alcazabilla y la ladera de la Alcazaba. Lugar de inicio: Calle Alcazabilla, 4, en la Pirámide de Cristal. Fecha y hora: Domingo 20 de noviembre a las 12:30 horas. No requiere inscripción.

La calle Larios, la plaza de la Constitución y la plaza de las Flores. Lugar de inicio: Meeting point Plaza de la Constitución. Fecha y hora: Domingo 20 de noviembre a las 12:30 y a las 13:00 horas. No requiere inscripción.

Las casas-palacio de los comerciantes de la Alameda Principal. Lugar de inicio: Meeting point la Equitativa, junto a la Oficina de Información Turística de Málaga. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 16:00 y 17:00 horas. No requiere inscripción.

Las pinturas murales de Málaga. Lugar de inicio: Calle Cruz del Molinillo 26, en la Capilla de la Piedad. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 11:00 horas. Requiere inscripción.

Los patios en la vivienda popular del Centro Histórico: Modelo y evolución. Lugar de inicio: Calle Hinestrosa 12. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 17:00 horas. No requiere inscripción

Málaga, evolución urbana y retos para el siglo XXI. Lugar de inicio: Postigo de los abades esquina calle Cañón, junto a la estatua del cardenal Herrera Oria. Fecha y hora: Domingo 20 de noviembre a las 11:00 horas. No requiere inscripción.

Málaga: urban development and challenges in the 21sr century. Lugar de inicio: Postigo de los abades esquina calle Cañón, junto a la estatua del cardenal Herrera Oria. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 15:00 horas. No requiere inscripción.

Picasso desde el origen. Lugar de inicio: Plaza de la Merced, junto a la estatua de Picasso. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre con dos pases a las 11:00 y 13:00 horas. No requiere inscripción.

Villas de El Limonar. Lugar de inicio: Calle Palmeras del Limonar, 31. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 16:00 horas. Requiere inscripción.

Experiencias

Arquitectura para la nueva era empresarial en Cervezas Victoria. Lugar de inicio: Avenida de Velázquez, 215. Fecha y hora: Jueves 17 de noviembre a las 12:30 horas. Requiere inscripción.

Descubriendo rincones ocultos: Pastrami. Lugar de inicio: calle Álamos, 36. Fecha y hora: Sábado 19 de noviembre a las 22:30 horas. Requiere inscripción.

Un oasis para la salud mental. Lugar de inicio: Hacienda Nadales. Camino de Casabermeja, 128. Fecha y hora: Domingo 20 de noviembre a las 11:30 horas. Requiere inscripción.